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Праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2022
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Праздник выпускников "Алые паруса"
Праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2022
Праздник выпускников "Алые паруса"
РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:33
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фото, фото, алые паруса (праздник выпускников)
13:33 25.06.2022
 

Праздник выпускников "Алые паруса"

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
1 из 9

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 9

Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AFP 2022 / Olga Maltseva

На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.

Люди на Невском проспекте во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 9

На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.

© AFP 2022 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 9

Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 9

Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 9

Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Затем состоялся торжественный салют.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
7 из 9

Затем состоялся торжественный салют.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
8 из 9

Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
9 из 9

Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
ФотоАлые паруса (праздник выпускников)
 
 
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