https://ria.ru/20230413/opros-1864935668.html
Опрос показал, как американцы относятся к Китаю
Опрос показал, как американцы относятся к Китаю - РИА Новости, 13.04.2023
Опрос показал, как американцы относятся к Китаю
Подавляющее большинство американцев негативно относятся к Китаю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T00:49
2023-04-13T00:49
2023-04-13T00:52
в мире
китай
сша
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си цзиньпин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство американцев негативно относятся к Китаю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center. Согласно данным опроса, 83% американцев по-прежнему отрицательно относятся к Китаю, при этом доля тех, кто крайне неблагоприятно воспринимает эту страну, увеличилась на четыре процентных пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 44%. Каждый четвертый из 10 американцев называет Китай скорее врагом Соединенных Штатов, чем конкурентом или партнером (этот показатель увеличился на 13 процентных пунктов в сравнении с прошлым годом). Кроме того, опрос показал, что после недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 62% американцев считают китайско-российское партнерство очень серьезной проблемой для США. Также американцев беспокоит напряженность между Пекином и Тайванем: 47% респондентов считают ее очень серьезной проблемой для США, что на 19 процентных пунктов больше, чем доля тех, кто выражал такую точку зрения два года назад. Опрос проводился с 20 по 26 марта среди 3576 американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта. Ранее американская компания McLaughlin & Associates проводила опрос, результаты которого свидетельствовали об уверенности более 40% американцев в том, что Китай якобы готовится к войне с США.
https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html
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в мире, китай, сша, москва, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Москва, Си Цзиньпин
Опрос показал, как американцы относятся к Китаю
Pew Research Center: подавляющее большинство американцев негативно относятся к Китаю