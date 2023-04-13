ООН принимает все меры для защиты секретности, заявил офис генсека
Офис Гутерреша: ООН принимает все меры для защиты секретности каналов связи
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 апр – РИА Новости. ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию о том, что США якобы прослушивали личные разговоры генсека.
Ранее телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
"Мы принимаем все меры, которые можем принять. Но потребность в соблюдении эффективность коммуникаций ООН относится ко всем странам-членам. Но мы принимаем меры предосторожности, которые можем принять", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, принимаются ли специальные меры безопасности после "утечки" документов, свидетельствующих о том, что США следили за генсеком.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".