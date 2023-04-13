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ООН принимает все меры для защиты секретности, заявил офис генсека - РИА Новости, 13.04.2023
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21:51 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/oon-1865186236.html
ООН принимает все меры для защиты секретности, заявил офис генсека
ООН принимает все меры для защиты секретности, заявил офис генсека - РИА Новости, 13.04.2023
ООН принимает все меры для защиты секретности, заявил офис генсека
ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:51
2023-04-13T23:46
в мире
россия
сша
стефан дюжаррик
оон
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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ООН, 13 апр – РИА Новости. ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию о том, что США якобы прослушивали личные разговоры генсека. Ранее телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения. "Мы принимаем все меры, которые можем принять. Но потребность в соблюдении эффективность коммуникаций ООН относится ко всем странам-членам. Но мы принимаем меры предосторожности, которые можем принять", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, принимаются ли специальные меры безопасности после "утечки" документов, свидетельствующих о том, что США следили за генсеком. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230411/zasedanie-1864627623.html
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844291385.html
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в мире, россия, сша, стефан дюжаррик, оон, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, Россия, США, Стефан Дюжаррик, ООН, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
ООН принимает все меры для защиты секретности, заявил офис генсека

Офис Гутерреша: ООН принимает все меры для защиты секретности каналов связи

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 апр – РИА Новости. ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию о том, что США якобы прослушивали личные разговоры генсека.
Ранее телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
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"Мы принимаем все меры, которые можем принять. Но потребность в соблюдении эффективность коммуникаций ООН относится ко всем странам-членам. Но мы принимаем меры предосторожности, которые можем принять", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, принимаются ли специальные меры безопасности после "утечки" документов, свидетельствующих о том, что США следили за генсеком.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
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