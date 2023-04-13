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В России свыше 99 процентов социально значимых услуг оказывают онлайн
В России свыше 99 процентов социально значимых услуг оказывают онлайн - РИА Новости, 13.04.2023
В России свыше 99 процентов социально значимых услуг оказывают онлайн
Доля массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, превышает 99% при плановом показателе в 65%, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:22
2023-04-13T14:22
2023-04-13T14:22
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Доля массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, превышает 99% при плановом показателе в 65%, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев на международном ИТ-форуме "Россия-Африка". "В рамках реализации национальной цели мы достигли значимых результатов, выполнили все плановые показатели, даже, я бы сказал, перевыполнили. Так, доля массовых социально значимых услуг в электронном виде уже превышает 99% при плановом показателе 65%", - заявил Огуряев. Он также отметил, что доля домохозяйств, которые обеспечены широкополосным доступом к интернету, превышает 85%. А объем вложений в отечественные ИТ-решения превышает 500 миллиардов рублей. Замминистра напомнил, что в России цифровизация закреплена в качестве национальной цели развития на период до 2030 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России свыше 99 процентов социально значимых услуг оказывают онлайн
Минцифры: в России свыше 99 процентов социально значимых услуг оказывают онлайн
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Доля массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, превышает 99% при плановом показателе в 65%, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев на международном ИТ-форуме "Россия-Африка".
"В рамках реализации национальной цели мы достигли значимых результатов, выполнили все плановые показатели, даже, я бы сказал, перевыполнили. Так, доля массовых социально значимых услуг в электронном виде уже превышает 99% при плановом показателе 65%", - заявил Огуряев.
Он также отметил, что доля домохозяйств, которые обеспечены широкополосным доступом к интернету, превышает 85%. А объем вложений в отечественные ИТ-решения превышает 500 миллиардов рублей.
Замминистра напомнил, что в России цифровизация закреплена в качестве национальной цели развития на период до 2030 года.
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