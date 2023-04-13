Макрона обвинили в подрыве единой позиции ЕС по Китаю
FT: бывший дипломат Дюкло обвинил Макрона в подрыве единой позиции ЕС по Китаю
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президента Франции Эмманюэля Макрона обвиняют в подрыве единой позиции ЕС в отношении Китая из-за его высказываний о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня, пишет британская газета Financial Times.
"Макрон совершал те же ошибки в своих дипломатических усилиях с (председателем КНР) Си Цзиньпином, что и с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Президент снова отбрасывает Европу назад, а не помогает ей", — цитирует издание бывшего высокопоставленного французского дипломата Мишеля Дюкло. Он полагает, что дипломатические маневры Макрона привели к тому, что союзники потеряли доверие к Франции, вместо того, чтобы выступить единым фронтом.
Аналитики считают, что действия Макрона уже подорвали единство Европы в отношении КНР. При этом, как заявляют в Брюсселе, Евросоюз сохраняет четкую политику в отношении Китая, несмотря на заявления французского президента. "Это не очень хорошо для президента Франции, но у нас как у ЕС здесь нет проблем: у нас есть четкая политика", — цитирует газета слова неназванного дипломата ЕС.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.