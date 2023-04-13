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Макрона обвинили в подрыве единой позиции ЕС по Китаю - РИА Новости, 13.04.2023
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16:00 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/obvinenie-1865090750.html
Макрона обвинили в подрыве единой позиции ЕС по Китаю
Макрона обвинили в подрыве единой позиции ЕС по Китаю - РИА Новости, 13.04.2023
Макрона обвинили в подрыве единой позиции ЕС по Китаю
Президента Франции Эмманюэля Макрона обвиняют в подрыве единой позиции ЕС в отношении Китая из-за его высказываний о том, что Европа не должна втягиваться в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:00
2023-04-13T16:00
в мире
франция
европа
китай
си цзиньпин
евросоюз
нэнси пелоси
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президента Франции Эмманюэля Макрона обвиняют в подрыве единой позиции ЕС в отношении Китая из-за его высказываний о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня, пишет британская газета Financial Times. "Макрон совершал те же ошибки в своих дипломатических усилиях с (председателем КНР) Си Цзиньпином, что и с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Президент снова отбрасывает Европу назад, а не помогает ей", — цитирует издание бывшего высокопоставленного французского дипломата Мишеля Дюкло. Он полагает, что дипломатические маневры Макрона привели к тому, что союзники потеряли доверие к Франции, вместо того, чтобы выступить единым фронтом. Аналитики считают, что действия Макрона уже подорвали единство Европы в отношении КНР. При этом, как заявляют в Брюсселе, Евросоюз сохраняет четкую политику в отношении Китая, несмотря на заявления французского президента. "Это не очень хорошо для президента Франции, но у нас как у ЕС здесь нет проблем: у нас есть четкая политика", — цитирует газета слова неназванного дипломата ЕС. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230407/makron-1863887519.html
https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html
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в мире, франция, европа, китай, си цзиньпин, евросоюз, нэнси пелоси
В мире, Франция, Европа, Китай, Си Цзиньпин, Евросоюз, Нэнси Пелоси
Макрона обвинили в подрыве единой позиции ЕС по Китаю

FT: бывший дипломат Дюкло обвинил Макрона в подрыве единой позиции ЕС по Китаю

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президента Франции Эмманюэля Макрона обвиняют в подрыве единой позиции ЕС в отношении Китая из-за его высказываний о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня, пишет британская газета Financial Times.
"Макрон совершал те же ошибки в своих дипломатических усилиях с (председателем КНР) Си Цзиньпином, что и с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Президент снова отбрасывает Европу назад, а не помогает ей", — цитирует издание бывшего высокопоставленного французского дипломата Мишеля Дюкло. Он полагает, что дипломатические маневры Макрона привели к тому, что союзники потеряли доверие к Франции, вместо того, чтобы выступить единым фронтом.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином
7 апреля, 21:39
Аналитики считают, что действия Макрона уже подорвали единство Европы в отношении КНР. При этом, как заявляют в Брюсселе, Евросоюз сохраняет четкую политику в отношении Китая, несмотря на заявления французского президента. "Это не очень хорошо для президента Франции, но у нас как у ЕС здесь нет проблем: у нас есть четкая политика", — цитирует газета слова неназванного дипломата ЕС.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп
Вчера, 12:11
 
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