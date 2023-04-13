В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального
Песков заявил, что в Кремле не следят за состоянием здоровья осужденного Навального
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, так как не имеет таких полномочий, вопросы о его состоянии нужно задавать Федеральной службе исполнения наказаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не следим, мы не имеем такой возможности, у нас нет таких полномочий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Навального после заявлений его сторонников об ухудшающемся состоянии здоровья блогера.
Песков напомнил, что "речь идет о заключенном", поэтому "им занимается ФСИН".
"Здесь мы не имеем никаких полномочий даже этим интересоваться", - отметил он, добавив, что вопросы лучше задавать ФСИН.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.