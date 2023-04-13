https://ria.ru/20230413/navalnyy-1865053260.html

В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального

В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального - РИА Новости, 13.04.2023

В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального

Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, так как не имеет таких полномочий, вопросы о его состоянии нужно задавать Федеральной службе исполнения РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:22

2023-04-13T14:22

2023-04-13T14:22

происшествия

алексей навальный

дмитрий песков

игнат артеменко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

московский городской суд

владимирская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, так как не имеет таких полномочий, вопросы о его состоянии нужно задавать Федеральной службе исполнения наказаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не следим, мы не имеем такой возможности, у нас нет таких полномочий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Навального после заявлений его сторонников об ухудшающемся состоянии здоровья блогера. Песков напомнил, что "речь идет о заключенном", поэтому "им занимается ФСИН". "Здесь мы не имеем никаких полномочий даже этим интересоваться", - отметил он, добавив, что вопросы лучше задавать ФСИН. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html

https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html

владимирская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, алексей навальный, дмитрий песков, игнат артеменко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, московский городской суд, владимирская область, россия