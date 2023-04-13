Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/navalnyy-1865053260.html
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального
Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, так как не имеет таких полномочий, вопросы о его состоянии нужно задавать Федеральной службе исполнения РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:22
2023-04-13T14:22
происшествия
алексей навальный
дмитрий песков
игнат артеменко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
московский городской суд
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_0:0:3373:1897_1920x0_80_0_0_8a6aad8984d78e789d628e41b3609b1f.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, так как не имеет таких полномочий, вопросы о его состоянии нужно задавать Федеральной службе исполнения наказаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не следим, мы не имеем такой возможности, у нас нет таких полномочий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Навального после заявлений его сторонников об ухудшающемся состоянии здоровья блогера. Песков напомнил, что "речь идет о заключенном", поэтому "им занимается ФСИН". "Здесь мы не имеем никаких полномочий даже этим интересоваться", - отметил он, добавив, что вопросы лучше задавать ФСИН. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html
https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_32b178707c0f3fa0cafdcc927629099e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей навальный, дмитрий песков, игнат артеменко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, московский городской суд, владимирская область, россия
Происшествия, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Игнат Артеменко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, Московский городской суд, Владимирская область, Россия
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Навального

Песков заявил, что в Кремле не следят за состоянием здоровья осужденного Навального

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, так как не имеет таких полномочий, вопросы о его состоянии нужно задавать Федеральной службе исполнения наказаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не следим, мы не имеем такой возможности, у нас нет таких полномочий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Навального после заявлений его сторонников об ухудшающемся состоянии здоровья блогера.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным
25 января, 17:41
Песков напомнил, что "речь идет о заключенном", поэтому "им занимается ФСИН".
"Здесь мы не имеем никаких полномочий даже этим интересоваться", - отметил он, добавив, что вопросы лучше задавать ФСИН.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального
13 марта, 13:08
 
ПроисшествияАлексей НавальныйДмитрий ПесковИгнат АртеменкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив РошеМосковский городской судВладимирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала