https://ria.ru/20230413/nato-1865106035.html

Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий

Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий - РИА Новости, 13.04.2023

Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий

Получение Украиной гарантий безопасности и членства в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе не будет простой задачей, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:41

2023-04-13T16:41

2023-04-13T16:42

в мире

украина

киев

вильнюс

матеуш моравецкий

нато

атлантический совет

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Получение Украиной гарантий безопасности и членства в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе не будет простой задачей, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Атлантическом совете. По словам Моравецкого, "Украина доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать европейские и американские ценности – ценности свободы, суверенитета, солидарности". "Ясный путь в НАТО, включая гарантии безопасности, должны быть предложены и обеспечены Киеву", - указал он, подчеркнув, что саммит в Вильнюсе – лучшее место для этого шага. "Я надеюсь, что до этого дойдет, но это будет непросто", - признал польский премьер. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Кроме того, Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.

https://ria.ru/20230413/nato-1865029529.html

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

украина

киев

вильнюс

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в мире, украина, киев, вильнюс, матеуш моравецкий, нато, атлантический совет , владимир зеленский