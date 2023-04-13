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Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий - РИА Новости, 13.04.2023
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16:41 13.04.2023 (обновлено: 16:42 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/nato-1865106035.html
Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий
Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий - РИА Новости, 13.04.2023
Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий
Получение Украиной гарантий безопасности и членства в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе не будет простой задачей, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:41
2023-04-13T16:42
в мире
украина
киев
вильнюс
матеуш моравецкий
нато
атлантический совет
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Получение Украиной гарантий безопасности и членства в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе не будет простой задачей, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Атлантическом совете. По словам Моравецкого, "Украина доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать европейские и американские ценности – ценности свободы, суверенитета, солидарности". "Ясный путь в НАТО, включая гарантии безопасности, должны быть предложены и обеспечены Киеву", - указал он, подчеркнув, что саммит в Вильнюсе – лучшее место для этого шага. "Я надеюсь, что до этого дойдет, но это будет непросто", - признал польский премьер. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Кроме того, Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.
https://ria.ru/20230413/nato-1865029529.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, матеуш моравецкий, нато, атлантический совет , владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Матеуш Моравецкий, НАТО, Атлантический совет , Владимир Зеленский
Киеву будет непросто получить гарантии НАТО, заявил Моравецкий

Моравецкий: Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Получение Украиной гарантий безопасности и членства в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе не будет простой задачей, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Атлантическом совете.
По словам Моравецкого, "Украина доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать европейские и американские ценности – ценности свободы, суверенитета, солидарности".
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"Ясный путь в НАТО, включая гарантии безопасности, должны быть предложены и обеспечены Киеву", - указал он, подчеркнув, что саммит в Вильнюсе – лучшее место для этого шага. "Я надеюсь, что до этого дойдет, но это будет непросто", - признал польский премьер.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Кроме того, Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.
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В миреУкраинаКиевВильнюсМатеуш МоравецкийНАТОАтлантический советВладимир Зеленский
 
 
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