Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве.
Жители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В рамках общегородского субботника 15 апреля москвичи смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, а также в уборке парков, дворов и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Общегородской субботник пройдет в столице в субботу 15 апреля.
"В рамках месячника по благоустройству 15 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники Комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники и студенты, жители столицы. Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств. Традиционно проведем мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра также отметил, что весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены.
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"Приглашаем всех неравнодушных москвичей принять участие в предстоящем субботнике, тем более в этот день синоптики обещают хорошую погоду. Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности", – сказал Бирюков.