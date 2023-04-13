https://ria.ru/20230413/moskva-1865024686.html

Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников

Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников - РИА Новости, 13.04.2023

Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников

В рамках общегородского субботника 15 апреля москвичи смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, а также в уборке парков, дворов и общественных... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:50

2023-04-13T12:50

2023-04-13T12:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В рамках общегородского субботника 15 апреля москвичи смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, а также в уборке парков, дворов и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Общегородской субботник пройдет в столице в субботу 15 апреля. "В рамках месячника по благоустройству 15 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники Комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники и студенты, жители столицы. Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств. Традиционно проведем мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра также отметил, что весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены.

https://ria.ru/20230412/tsvetniki-1864807978.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков