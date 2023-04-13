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Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников - РИА Новости, 13.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:50 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/moskva-1865024686.html
Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников
Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников - РИА Новости, 13.04.2023
Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников
В рамках общегородского субботника 15 апреля москвичи смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, а также в уборке парков, дворов и общественных... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:50
2023-04-13T12:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В рамках общегородского субботника 15 апреля москвичи смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, а также в уборке парков, дворов и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Общегородской субботник пройдет в столице в субботу 15 апреля. "В рамках месячника по благоустройству 15 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники Комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники и студенты, жители столицы. Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств. Традиционно проведем мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра также отметил, что весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Москвичи 15 апреля смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве.
Жители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Жители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В рамках общегородского субботника 15 апреля москвичи смогут поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, а также в уборке парков, дворов и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Общегородской субботник пройдет в столице в субботу 15 апреля.
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"В рамках месячника по благоустройству 15 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники Комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники и студенты, жители столицы. Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств. Традиционно проведем мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра также отметил, что весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены.
«
"Приглашаем всех неравнодушных москвичей принять участие в предстоящем субботнике, тем более в этот день синоптики обещают хорошую погоду. Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности", – сказал Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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