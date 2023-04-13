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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко - РИА Новости, 13.04.2023
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Туризм
 
18:24 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/marokko-1865149725.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко - РИА Новости, 13.04.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко
Туроператоры рассказали о спросе и стоимости на отдых в Марокко, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:24
2023-04-13T18:24
туризм
новости - туризм
марокко
касабланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе и стоимости на отдых в Марокко, сообщает АТОР. Участники рынка планируют предлагать путешественникам экскурсионные туры на рейсах Royal Air Maroc, которая после годичного перерыва намерена открыть перелеты в РФ со 2 мая. Запланировано два рейса в неделю: по средам и пятницам. Перелет займет около шести часов. Стоимость билетов в оба конца в мае – от 53 тысяч рублей.Путевки в Марокко в среднем стоят 180-220 тысяч рублей на двоих. Насыщенный недельный экскурсионный тур с проживанием в "четверке" и перелетом обойдется в 400 тысяч рублей на двоих.Туроператоры оценивают потенциальный спрос на туры в Марокко как умеренный. Летом россияне традиционно интересуются пляжным отдыхом, и до пандемии активно летали в Агадир. Но сейчас до него придется добираться с пересадками, и туристы выберут курорты с более простой логистикой.Между тем, участники рынка отмечают, что туристам могут быть интересны стыковочные рейсы через Касабланку. Пересадка в этом аэропорту позволит долететь до Испании, Португалии, Франции.Например, перелет из Касабланки в Мадрид займет всего два часа, а билеты в обе стороны обойдутся в 12 тысяч рублей. Также у Royal Air Maroc есть большая маршрутная сеть в города Африки и Латинской Америки.
https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html
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новости - туризм, марокко, касабланка, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Марокко, Касабланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко

АТОР: минимальная стоимость недельного отдыха в Марокко – 180 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПляж в Агадире
Пляж в Агадире - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе и стоимости на отдых в Марокко, сообщает АТОР.
Участники рынка планируют предлагать путешественникам экскурсионные туры на рейсах Royal Air Maroc, которая после годичного перерыва намерена открыть перелеты в РФ со 2 мая. Запланировано два рейса в неделю: по средам и пятницам. Перелет займет около шести часов. Стоимость билетов в оба конца в мае – от 53 тысяч рублей.
Путевки в Марокко в среднем стоят 180-220 тысяч рублей на двоих. Насыщенный недельный экскурсионный тур с проживанием в "четверке" и перелетом обойдется в 400 тысяч рублей на двоих.
Туроператоры оценивают потенциальный спрос на туры в Марокко как умеренный. Летом россияне традиционно интересуются пляжным отдыхом, и до пандемии активно летали в Агадир. Но сейчас до него придется добираться с пересадками, и туристы выберут курорты с более простой логистикой.
Между тем, участники рынка отмечают, что туристам могут быть интересны стыковочные рейсы через Касабланку. Пересадка в этом аэропорту позволит долететь до Испании, Португалии, Франции.
Например, перелет из Касабланки в Мадрид займет всего два часа, а билеты в обе стороны обойдутся в 12 тысяч рублей. Также у Royal Air Maroc есть большая маршрутная сеть в города Африки и Латинской Америки.
Отель в Марокко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение
4 апреля, 16:31
 
ТуризмНовости - ТуризмМароккоКасабланкаАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдых на морекуда можно лететь
 
 
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