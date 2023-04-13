https://ria.ru/20230413/marokko-1865149725.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко - РИА Новости, 13.04.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко

Туроператоры рассказали о спросе и стоимости на отдых в Марокко, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:24

2023-04-13T18:24

2023-04-13T18:24

туризм

новости - туризм

марокко

касабланка

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых на море

куда можно лететь

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе и стоимости на отдых в Марокко, сообщает АТОР. Участники рынка планируют предлагать путешественникам экскурсионные туры на рейсах Royal Air Maroc, которая после годичного перерыва намерена открыть перелеты в РФ со 2 мая. Запланировано два рейса в неделю: по средам и пятницам. Перелет займет около шести часов. Стоимость билетов в оба конца в мае – от 53 тысяч рублей.Путевки в Марокко в среднем стоят 180-220 тысяч рублей на двоих. Насыщенный недельный экскурсионный тур с проживанием в "четверке" и перелетом обойдется в 400 тысяч рублей на двоих.Туроператоры оценивают потенциальный спрос на туры в Марокко как умеренный. Летом россияне традиционно интересуются пляжным отдыхом, и до пандемии активно летали в Агадир. Но сейчас до него придется добираться с пересадками, и туристы выберут курорты с более простой логистикой.Между тем, участники рынка отмечают, что туристам могут быть интересны стыковочные рейсы через Касабланку. Пересадка в этом аэропорту позволит долететь до Испании, Португалии, Франции.Например, перелет из Касабланки в Мадрид займет всего два часа, а билеты в обе стороны обойдутся в 12 тысяч рублей. Также у Royal Air Maroc есть большая маршрутная сеть в города Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html

марокко

касабланка

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, марокко, касабланка, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, куда можно лететь