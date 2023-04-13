https://ria.ru/20230413/lavrov-1864987239.html
Лавров назвал отношения России и Китая устойчивыми
Лавров назвал отношения России и Китая устойчивыми - РИА Новости, 13.04.2023
Лавров назвал отношения России и Китая устойчивыми
Отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, в современной обстановке частота двусторонних встреч оправдана, поскольку важно "сверять часы", заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:59
2023-04-13T10:59
2023-04-13T12:46
китай
си цзиньпин
сергей лавров
цинь ган
россия
снг
самарканд
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САМАРКАНД, 13 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, в современной обстановке частота двусторонних встреч оправдана, поскольку важно "сверять часы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом. "Наши связи демонстрируют устойчивость. В современной обстановке частота встреч абсолютно оправдана, нам важно сверять часы. И лишним подтверждением перспективности нашего стратегического взаимодействия, всеобъемлющего партнерства являются результаты визита председателя Китайской Народной Республики (Си Цзиньпина) в Российскую Федерацию, который состоялся меньше месяца назад", - сказал Лавров. "И, конечно же, те решения, без преувеличения исторические, которые были там приняты, требуют от нас интенсификации усилий на всех направлениях нашего взаимодействия, как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем", - добавил он. Поэтому, по словам главы МИД РФ, сегодняшняя встреча весьма своевременна. "Я очень рад этой новой возможности пообщаться", - заявил Лавров. Глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что "современная международная ситуация меняется буквально на глазах, что диктует необходимость сохранения стратегических контактов между Россией и Китаем". "Китайская сторона готова вместе с российскими партерами во исполнение важных договоренностей на высшем уровне продвигать высокую динамику (китайско-российских) двусторонних отношений", - указал он. Утром в четверг министры иностранных дел России, Китая, Ирана и государственный министр по иностранным делам Пакистана провели встречу в рамках министерской конференции стран - соседей Афганистана. Сама конференция состоится днем. В Самарканде стороны обсудят дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране, а также развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула. Лавров прибыл в Самарканд накануне. Помимо участия в конференции по Афганистану в пятницу министр поучаствует в совещании министров иностранных дел стран СНГ и министерской встрече в формате РФ - Центральная Азия.
https://ria.ru/20230413/lavrov-1864942820.html
https://ria.ru/20230407/lavrov-1863744320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, сергей лавров, цинь ган, россия, снг, самарканд
Китай, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Цинь Ган, Россия, СНГ, Самарканд
Лавров назвал отношения России и Китая устойчивыми
Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость
САМАРКАНД, 13 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, в современной обстановке частота двусторонних встреч оправдана, поскольку важно "сверять часы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом.
"Наши связи демонстрируют устойчивость. В современной обстановке частота встреч абсолютно оправдана, нам важно сверять часы. И лишним подтверждением перспективности нашего стратегического взаимодействия, всеобъемлющего партнерства являются результаты визита председателя Китайской Народной Республики (Си Цзиньпина
) в Российскую Федерацию, который состоялся меньше месяца назад", - сказал Лавров.
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"И, конечно же, те решения, без преувеличения исторические, которые были там приняты, требуют от нас интенсификации усилий на всех направлениях нашего взаимодействия, как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем", - добавил он.
Поэтому, по словам главы МИД РФ, сегодняшняя встреча весьма своевременна. "Я очень рад этой новой возможности пообщаться", - заявил Лавров.
Глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что "современная международная ситуация меняется буквально на глазах, что диктует необходимость сохранения стратегических контактов между Россией и Китаем". "Китайская сторона готова вместе с российскими партерами во исполнение важных договоренностей на высшем уровне продвигать высокую динамику (китайско-российских) двусторонних отношений", - указал он.
Утром в четверг министры иностранных дел России, Китая, Ирана
и государственный министр по иностранным делам Пакистана
провели встречу в рамках министерской конференции стран - соседей Афганистана
. Сама конференция состоится днем. В Самарканде стороны обсудят дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране, а также развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула
.
Лавров прибыл в Самарканд накануне. Помимо участия в конференции по Афганистану в пятницу министр поучаствует в совещании министров иностранных дел стран СНГ
и министерской встрече в формате РФ - Центральная Азия
.
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