Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
Как покрасить яйца
Оглавление
- Как покрасить пасхальные яйца
- Подготовка к покраске
- Покраска с помощью красителей
- Пищевые красители
- Акрил и акварель
- Марганцовка
- Покраска с помощью натуральных красителей
- Луковая шелуха
- Свекла
- Куркума и паприка
- Рис
- Дополнительные элементы декора
- Интересные идеи окрашивания
- С помощью ниток
- С помощью листиков и цветочков
- С помощью скотча или изоленты
- Покраска в технике декупаж
- С помощью картона
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при окраске луковой шелухой, куркумой, каркаде, свеклой, классические и оригинальные идеи оформления пасхальных яиц в разных техниках – в материале РИА Новости.
Как покрасить пасхальные яйца
Декорировать яйца на Пасху — устоявшаяся традиция православных христиан, которая объединяет взрослых и детей в этом предпраздничном ритуале. Вареные яйца окрашивают в самые разнообразные цвета и их сочетания, украшают декоративными элементами и даже расписывают вручную, изображая лики святых или церкви. В праздник Светлого Христова Воскресения освященные пасхальные крашенки ставят в центре стола, а также обмениваются ими при встрече с родными и знакомыми.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПодготовка к Пасхе в женском монастыре Всех Святых, в земле Русской просиявших, расположенном в поселке Атамановка Забайкальского края
Подготовка к Пасхе в женском монастыре Всех Святых, в земле Русской просиявших, расположенном в поселке Атамановка Забайкальского края
"Яйцо, окрашенное в один цвет, называется крашенка. Если на крашенке процарапать острым предметом узор, получится драпанка. Писанка и крапанка создаются с помощью растопленного воска. Украшая яйца красками и превращая его в холст художника, получаем малеванку. Малеванку легко сделать акриловыми красками или гуашью с добавлением клея ПВА", — поясняет Екатерина Сафронова, художник, преподаватель детской школы искусств, специалист по арт-терапии, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!".
Подготовка к покраске
Чтобы яичная скорлупа приобрела насыщенный и ровный цвет, необходимо заранее подготовить яйца к покраске. Желательно брать белые, чтобы декор получился равномерным.
- Перед варкой яиц рекомендуется подержать их несколько часов при комнатной температуре, это убережет их от растрескивания.
- Обязательно нужно вымыть будущие крашенки теплой водой с содой.
- Варить яйца вкрутую лучше в посуде с толстыми стенками, можно подсолить воду, медленно довести ее до кипения и оставить на небольшом огне во время варки.
- При работе с красителями лучше надевать перчатки, а для погружения яиц в красящий раствор использовать специальный держатель или венчик — в него можно просунуть яйцо.
- Чтобы крашенки не портились при сушке, стоит заранее подготовить бумажные полотенца или сделать для них специальную подставку. В губки для посуды или куски пенопласта можно воткнуть несколько иголочек или английских булавок и выкладывать туда яйца для сушки.
- Если после окрашивания яйца потереть подсолнечным маслом, то они приобретут блеск.
© iStock.com / KarinaBostПокраска яиц с помощью куркумы
© iStock.com / KarinaBost
Покраска яиц с помощью куркумы
Покраска с помощью красителей
Покраска яиц пищевыми красителями – самый распространенный и быстрый способ. Окрашивать яйца можно одним оттенком, делать простой или абстрактный рисунок, использовать множество цветов. Создавать оригинальный дизайн на крашенках можно и с помощью акварели, акриловых красок, а также красить яйца в розовые оттенки с помощью марганцовки.
Пищевые красители
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент красителей: жидкие, порошковые, гелевые, в таблетках самых разнообразных оттенков: от пастельных и перламутровых до многоцветных пигментов. Сухие красители необходимо растворять в воде согласно инструкции, используя удобную посуду. А жидкие капать в воду, регулируя насыщенность раствора по своему желанию. Можно выкрасить яйцо сразу в несколько цветов, сделать необычное градиентное окрашивание или эффект радужных оттенков.
Акрил и акварель
Для дизайна пасхальных крашенок акварельными или акриловыми красками следует выбирать вареные яйца без трещин, чтобы краски не попали вовнутрь. А для удобства росписи использовать специальные подставки для яиц и художественные кисти.
Марганцовка
Яйца к Пасхе в розовый цвет и его оттенки розового можно покрасить при помощи марганцовки. Для этого кристалл перманганата калия на кончике ножа нужно развести в небольшой емкости в кипяченой охлажденной воде. Поставить яйца на огонь, когда вода закипит – добавить соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить крашенки до готовности.
© iStock.com / Galina SandalovaПокраска яиц с помощью свеклы
© iStock.com / Galina Sandalova
Покраска яиц с помощью свеклы
Покраска с помощью натуральных красителей
Красивые и оригинальные крашенки к Пасхе легко получить при помощи натуральных красителей. Покрасить яйца в домашних условиях без особых хлопот можно шелухой от лука, чаем каркаде или кофе, куркумой, паприкой, грецким орехом, шпинатом, капустой или рисом.
Луковая шелуха
Екатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы "Lab. Vibe" рассказала, как получить мраморные яйца, используя луковую шелуху.
Для окрашивания пасхальных яиц, необходимы:
- луковая шелуха от разного лука: красного, бордо и фиолетового;
- яйца;
- марлевые или тканевые кусочки для завязывания яиц;
- масло растительное.
Инструкция:
- 1.Яйца предварительно помыть и вытереть.
- 2.Луковую шелуху нарезать разными по размеру кусочками.
- 3.Перемешать ее и уложить на яйца. Чтобы шелуха держалась, лучше укладывать ее на мокрое яйцо.
- 4.Каждое обложенное разной по цвету шелухой яйцо завязать узлом в ткань.
- 5.Все узелки уложить в кастрюлю с водой, и варить яйца до готовности.
- 6.Дать крашенкам остыть в воде, затем раскрыть узелки, освободить яйца от шелухи.
- 7.Для закрепления цвета мраморных яиц смазать их капелькой растительного масла.
© iStock.com / NelliSyrПокраска яиц с помощью луковой шелухи
© iStock.com / NelliSyr
Покраска яиц с помощью луковой шелухи
Свекла
Для окрашивания яиц в розовый или насыщенно бордовый цвет можно использовать свеклу. Для этого необходимо натереть корнеплод на терке, поместить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус. Довести смесь до кипения, варить на медленном огне примерно 20 минут. Процедить полученный отвар и залить им сваренные вкрутую яйца. Оставить на несколько часов или на ночь, в зависимости о того, какой оттенок хочется получить.
Куркума и паприка
Чтобы окрасить яйца с помощью специй, можно использовать куркуму или паприку. Яйца золотистого оттенка получатся, если подержать их в растворе с добавлением куркумы. На литр горячей воды требуется три столовых ложки специй, вареные яйца следует погрузить в полученный раствор и оставить на несколько часов. Есть вариант варить яйца прямо в смеси с куркумой, добавлением уксуса и соли, раствор готовят из расчета 20 г порошка на литр воды.
С использованием паприки можно получать пасхальные крашенки сочного оранжевого оттенка. Для этого в стакан воды необходимо всыпать четыре столовых ложки паприки и варить раствор в течение 30 минут. В готовый отвар поместить уже вареные яйца и оставить на некоторое время.
Рис
Для покраски яиц на Пасху при помощи рисовой крупы и красителей понадобятся:
- вареные яйца;
- пакеты полиэтиленовые;
- рис;
- пищевые красители (два оттенка).
Инструкция:
- 1.Высыпать рис в подготовленный пакет с рисовой крупой.
- 2.Добавить несколько капель красителя и перемешать, чтобы рис окрасился.
- 3.Положить вареное яйцо в пакет и засыпать его крашеным рисом, чтобы оно покрылось полностью.
- 4.Оставить так примерно на час. Можно добавить еще один цвет красителя для получения крапинок другого оттенка.
- 5.Добавить несколько капель более темного красителя в рис и после просушки яйца повторить окрашивание.
© iStock.com / Maryna IaroshenkoПокраска яиц с помощью риса
© iStock.com / Maryna Iaroshenko
Покраска яиц с помощью риса
Дополнительные элементы декора
Для создания оригинального дизайна пасхальных яиц можно использовать различные узоры, рисунки, термонаклейки и декоративные элементы. Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов, член Лиги здоровья нации поделилась идеей декора пасхальных яиц с использованием бусин, стразов и других элементов декора. Готовые яйца можно использовать для украшения пасхального стола или в качестве подарка для друзей и близких.
Материалы:
- яйца;
- красители (пищевые красители, марганцовка, натуральные красители);
- бусины, стразы, пайетки и другие декоративные элементы;
- клей для фиксации декора.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖенщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Женщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Инструкция:
- 1.Подготовить яйца для покраски – вымыть и дать высохнуть.
- 2.Приготовить растворы с красителями по инструкции на упаковке. При использовании натуральных красителей заранее приготовить растворы и разлить по емкостям.
- 3.Покрасить яйца в желаемые по насыщенности цвета и дать им высохнуть.
- 4.Выбрать бусины, стразы, пайетки и другие элементы декора, которыми можно украсить яйца.
- 5.Нанести клей для фиксации декора на поверхности яиц и аккуратно приклеить стразы/бусинки, создавая узоры или наклеивая хаотично.
- 6.Дать клею высохнуть, а затем осторожно поместить яйца в корзину или другую емкость для хранения.
© iStock.com / RemainsПокраска яиц с помощью краски
© iStock.com / Remains
Покраска яиц с помощью краски
Интересные идеи окрашивания
Можно попробовать воплотить в жизнь новые оригинальные идеи преображения пасхальных яиц. Сделать “космические” яйца с помощью пищевых красителей и взбитых сливок, яркие полосатые крашенки с применением ниток, канцелярских резинок или резиночек для плетения браслетов. Екатерина Сафронова предлагает на крашенку (одноцветное яйцо) нанести рисунок клеем ПВА и пока он не высох, посыпать блёстками. Излишки после высыхания стряхнуть постукиваниями по руке.
С помощью ниток
На готовые вареные яйца нужно плотно намотать несколько слоев ниток в разных направлениях. Развести красители согласно инструкции и опустить в раствор сваренные яйца. Подержать их в краске заявленное на упаковке время, вытащить и промокнуть салфетками. Аккуратно обрезать ножницами нитки, получится узорчатый след на скорлупе. Натереть скорлупу любым постным маслом для блеска.
© iStock.com / TunaturaПокраска яиц с помощью засушенных листиков
© iStock.com / Tunatura
Покраска яиц с помощью засушенных листиков
С помощью листиков и цветочков
Для любителей природных мотивов Екатерина Сафронова предлагает следующий вариант: прежде, чем сварить яйцо в красителе, приложить к нему засушенный цветок, растительный элемент, веточку укропа или петрушки (зафиксировать можно с помощью марли или капроновых следков/носков с резинкой). После окрашивания на поверхности яйца остается красивый растительный узор.
С помощью скотча или изоленты
Скотч или изоленту можно нарезать на узкие полоски, геометрические фигуры или силуэты пасхальной тематики, наклеить их на яйца. Затем окрасить натуральными или синтетическими красителями. Дать обсохнуть и после этого удалить клейкую ленту. Таким образом, легко сделать разнообразные по окрасу яйца и привлечь к этому детей.
© iStock.com / Svetlana KramyninaПокраска яиц в технике декупаж
© iStock.com / Svetlana Kramynina
Покраска яиц в технике декупаж
Покраска в технике декупаж
Вариант украшения яиц в технике декупаж предлагает Екатерина Лобачева. "Яйца отварить и остудить. Подготовить бумажные салфетки с красивыми рисунками. Разделить их на слои (понадобится слой с рисунками). Подготовить столько вырезанных из салфеток рисунков, сколько понадобится для оклейки всех яиц. Взять сырое яйцо, отделить желток от белка. Белок нужен для наклеивания рисунков на яйцо. Кисточкой смазать белком яйцо и наложить рисунок, разглаживая его по яйцу сухой кисточкой. После проклейки всех яиц дать им просохнуть", — советует эксперт.
С помощью картона
"С малышами можно “оживить” сваренные вкрутую яйца, превратив их в цыплят. Для этого понадобится немного желтого и красного картона и двухсторонний скотч. Из полоски желтого картона шириной 1,5 см сделать кольцо диаметром 4-5 см - подставку для яйца. Кольцо соединить скрепкой или скотчем. Из красного картона вырезать два крылышка, хохолок и хвостик. Из желтого картона вырезать клюв. Крепить все детали можно на скотч. Маркером дорисовать глаза и лапки. Можно пофантазировать и дорисовать различные детали", — комментирует Екатерина Сафронова.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖенщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Женщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи