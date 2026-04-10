Как покрасить яйца к Пасхе: безопасные и красивые способы

Крашеное яйцо — главный символ Пасхи и обрядовая пища в день Воскресения Господня. В христианской традиции крашенка символизирует Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Как красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при окраске луковой шелухой, куркумой, каркаде, свеклой, классические, оригинальные и проверенные идеи оформления пасхальных яиц в разных техниках — в материале РИА Новости.

Подготовка к покраске: важные правила и советы

Чтобы крашенки получились насыщенного и ровного оттенка, следует тщательно подготовить яйца.

Как выбрать идеальные яйца для окрашивания

Для крашенок идеально подходят белые яйца — на их скорлупе краска выглядит насыщеннее и ярче. Можно брать и коричневые, и молочного оттенка. Кроме того, коричневая скорлупа считается крепче белой, поэтому при варке она редко трескается.

Еще один важный фактор — свежесть. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ларисы Алешиной, приблизительно рассчитать сроки свежести яиц можно по упаковке:

маркировка "Д" (диетические) — это самые свежие яйца, с коротким сроком реализации до 7 суток;

маркировка "С" (столовые) — срок хранения 25 суток.

Фермерские яйца можно проверить в домашних условиях, опустив яйцо в воду: если легло на дно — свежее, если всплыло — испорченное.

"Для окрашивания лучше подходят яйца категорий С0 или С1 — скорлупа у них прочнее", — отмечает мастер-технолог сети кофеен "Шоколадница" Татьяна Шаронова.

Предварительная обработка

Чтобы краска легла ровно, а оттенок был насыщенным, нужна предварительная обработка яиц:

Заранее достаньте яйца из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры — это снизит риск растрескивания при варке. Тщательно вымойте их теплой водой с мягкой губкой, чтобы удалить бактерии и загрязнения. Обезжирьте скорлупу: протрите яйца ватным диском, слегка смоченным в уксусе. Краска после этого ляжет ровнее и будет лучше держаться.

Для дезинфекции предварительно помойте яйца, ополосните холодной водой, затем на несколько минут погрузите в специальный раствор. Например, в мыльную воду или в воду с содой (одна чайная ложка соды на стакан воды). После замачивания тщательно промойте яйца в течение двух минут под проточной водой.

"Отдельное внимание уделите укреплению скорлупы. Для этого в воду для варки добавьте соль и уксус. Также перед готовкой можно проколоть яйца, чтобы они не трескались", — дополняет Татьяна Шаронова.

Необходимые инструменты и материалы

Для окрашивания понадобятся:

глубокие емкости: например, одноразовые стаканчики (по одной на каждый цвет);

резиновые перчатки;

ложка, венчик или кулинарные щипцы для погружения яиц в раствор;

бумажные полотенца для просушки.

Чтобы крашенки не портились при сушке, стоит заранее подготовить бумажные полотенца или сделать для них специальную подставку. В губки для посуды или куски пенопласта можно воткнуть несколько иголочек или английских булавок и выкладывать туда яйца для сушки.

Техника безопасности при работе с красителями

При работе с красителями — как натуральными, так и синтетическими — надевайте резиновые перчатки. Некоторые натуральные красители (свекла, черника, каркаде) окрашивают кожу так же хорошо, как и скорлупу.

"Используйте только пищевые красители для тех яиц, которые планируете есть. Акрил, гуашь, лак для ногтей, фломастеры и маркеры — строго под запретом: они токсичны и проникают через пористую скорлупу внутрь яйца", — предупреждает Татьяна Шаронова.

Способы окрашивания натуральными красителями

Оригинальные крашенки к Пасхе легко получить при помощи натуральных красителей. Покрасить яйца в домашних условиях без особых хлопот можно шелухой от лука, чаем или кофе, куркумой, паприкой или рисом.

Краситель Цвет Время окрашивания (мин) Особенности Луковая шелуха От жёлтого до бордового 20–60 Чем больше шелухи, тем темнее. Куркума Жёлтый 120-180 Добавить уксус для яркости Свёкла Розовый/бордовый 20 (Для большей выдержки +120 мин.) Свежая свёкла дает лучший цвет Черника Фиолетовый/синий От 4 часов до ночи Можно использовать сок, пюре замороженных ягод Каркаде Голубой/фиолетовый 30–40 Использовать крепкий листовой чай Красное вино Пурпурный От 60 Использовать посуду из нержавеющей стали

Луковая шелуха

Екатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы "Lab. Vibe" рассказала, как получить мраморные яйца, используя луковую шелуху.

Для окрашивания необходимы:

луковая шелуха от разного лука: красного, бордо и фиолетового;

марлевые или тканевые кусочки;

масло растительное.

Инструкция:

Яйца предварительно помыть и вытереть. Луковую шелуху нарезать разными по размеру кусочками. Перемешать ее и уложить на мокрые яйца (чтобы шелуха держалась). Каждое обложенное разной по цвету шелухой яйцо завязать узлом в ткань. Все узелки уложить в кастрюлю с водой, и варить яйца до готовности. Дать крашенкам остыть в воде, затем раскрыть узелки, освободить яйца от шелухи. Для закрепления цвета мраморных яиц смазать их капелькой растительного масла.

Куркума

Золотистый оттенок получается, если подержать пасхалки в растворе с добавлением куркумы.

Инструкция:

Растворите 3 столовые ложки куркумы в 1 литре горячей воды, добавьте столовую ложку уксуса и щепотку соли. Погрузите варёные яйца в раствор и оставьте на несколько часов — от 2 до 8 в зависимости от желаемой интенсивности. Можно также варить яйца прямо в растворе куркумы (20 г на литр воды с уксусом) — цвет получится более насыщенным.

Важно! Куркума — мощный краситель. Работайте в перчатках и используйте посуду, которую не жалко.

Свекла

Для окрашивания яиц в розовый или насыщенно бордовый цвет можно использовать свеклу.

Инструкция:

Натрите 2–3 свеклы среднего размера на терке (или нарежьте кусочками), залейте 1 литром воды. Добавьте 2 столовые ложки уксуса — он усиливает яркость и помогает краске лучше закрепиться. Доведите до кипения, варите на медленном огне 20 минут, затем процедите. Погрузите вареные яйца в теплый отвар и оставьте на 4–8 часов или на ночь. Для легких пастельных оттенков достаточно 1-2 часов выдержки.

Для более насыщенного цвета используйте сырой корнеплод.

Черника или голубика (фиолетовый и синий)

Черника и голубика дают красивые фиолетово-синие оттенки. Подойдут как свежие или замороженные ягоды, так и концентрированный сок без сахара.

Инструкция:

Залейте 200–300 г ягод 0,5 литра воды, доведите до кипения и варите 15 минут. Процедите, добавьте столовую ложку уксуса для яркости. Погрузите вареные яйца в теплый отвар, выдержите от 4 часов до ночи.

Для получения эффекта легкого мрамора, можно использовать кашицу из ягод:

Размять стакан ягод в пюре, добавить 2–3 ст. л. воды и 1 ст. л. уксуса, чтобы получилась однородная смесь. Надеть перчатки и аккуратно втереть краситель в скорлупу. Оставить на 30-60 минут (в зависимости от желаемой концентрации цвета). Осторожно смыть мякоть ягод без трения.

Для блеска готовые крашенки можно смазать растительным маслом.

Красное вино

Если красить яйца красным вином, то они приобретут ещё и приятный оттенок. При окрашивании яиц белым вином стоит использовать пищевые красители. Чтобы получить пасхальные яйца с мерцающим эффектом, понадобится вино.

Инструкция (из расчета литр вина на десяток яиц):

Проверить целостность яиц – не допускать трещин, чтобы вино не попало под скорлупу. Сложить яйца в кастрюлю и залить вином, добавить 2-5 ст. л. сахара (для большего мерцания). Дать покипеть примерно десять минут. Оставить на несколько часов, можно на ночь. Выложить на бумажные салфетки, не растирать, чтобы не пропал эффект винного мерцания.

Каркаде

Ещё один экологичный натуральный краситель для пасхальных яиц – каркадэ. С помощью кисловатого на вкус чая из лепестков гибискуса можно покрасить яйца в голубые и сиреневые оттенки.

Инструкция:

Заварите крепкий чай каркаде: на 1 литр воды возьмите 5–7 столовых ложек сухих лепестков. Поместите яйца в кастрюлю с чаем и варите около 10 минут с момента закипания. Выключите огонь и оставьте яйца в отваре еще на 30 минут — получите сиреневый оттенок. Для голубого цвета добавьте в остывший отвар уксус и оставьте яйца на ночь.

Интенсивность цвета зависит от количества лепестков: чем их больше в отваре, тем насыщеннее результат.

Кофе и чай (коричневые оттенки)

Чтобы покрасить яйца в коричневый или бежевый цвет, можно использовать молотый кофе.

Инструкция:

Засыпать кофе в воду, как для напитка повышенной крепости. В емкость с кофе положить яйца, довести до кипения и варить до получения нужного оттенка.

Чем продолжительнее процесс варки, тем ярче и темнее будет цвет яиц, покрашенных кофе.

Паприка и томатная паста (оранжево‑красные тона)

Сочный оранжевый цвет даст паприка.

Инструкция:

В стакан воды всыпать четыре столовых ложки паприки и варить раствор в течение 30 минут. В готовый отвар поместить уже вареные яйца и оставить на 2-4 часа.

Для темного, красновато-оранжевого оттенка используйте томатную пасту.

Инструкция:

100 г томатной пасты переложить в кастрюлю, развести водой до получения густого соуса. Поставить на средний огонь. Как только смесь закипит, снять кастрюлю с огня. Аккуратно опустить яйца в кастрюлю, накрыть крышкой и убрать в прохладное место на 12 (для легкого оттенка) или 24 часа (для насыщенного цвета).

Важно! Томатная паста не должна содержать красителей и добавок. Идеально подойдет та, у которой густая консистенция, темно-красный оттенок и выраженный аромат томатов.

Способы окрашивания яиц пищевыми красителями

Сегодня можно найти разные пищевые красители: жидкие, порошковые, гелевые, в таблетках самых разнообразных оттенков — от пастельных и перламутровых до многоцветных пигментов.

Точная инструкция для работы с красителем всегда размещена на упаковке. В ней указано как приготовить раствор или нанести краску, сколько нужно выдерживать яйцо, как создать яркий эффект.

Жидкие пищевые красители

Жидкие красители продаются в формате индивидуальных пакетиков с уже готовой смесью для окрашивания или концентрата, который нужно развести в воде.

Инструкция:

Отварные яйца протереть уксусом. Жидкие красители перелить в удобную тару для дальнейшей работы. Окунуть яйцо/нанести краситель на скорлупу с помощью кисточки/обтереть руками.

Если используете красители в индивидуальной упаковке, окрашивать ими можно только горячие яйца. Также для получения равномерного цвета краску нужно подогреть, опустив упаковку в кипяток на 10-15 секунд. Для блеска смажьте подсолнечным маслом.

Гелевые красители

Гелевые пищевые красители продаются в кондитерском магазине. Используются для окрашивания теста на бисквит, крема, мастики и других пищевых продуктов. Также они идеально подойдут для подготовки пасхальных яиц.

Инструкция:

Стакан наполнить наполовину горячей водой, добавить несколько капель красителя и перемешать. Добавить в смесь столовую ложку уксуса 9%. Аккуратно поместить яйцо в краситель и оставить на некоторое время. Для более насыщенного цвета можно оставить его на ночь.

Для окрашивания используйте горячие или теплые яйца. Также можно окунуть одно яйцо в разные емкости, чтобы получить интересный градиент.

Таблетки/порошки для окрашивания

Традиционный вариант подготовки крашенок наряду с натуральными красками — красители в таблетках или порошке, которые растворяются в горячей воде с добавлением уксуса. Точные пропорции узнавайте в инструкции на упаковке.

Инструкция окрашивания:

Погрузить горячее или теплое яйцо в готовый раствор. Держать несколько минут. Чем дольше, тем насыщеннее цвет. Достать яйцо и выложить на салфетку для высыхания.

Для красивого узора можно обернуть яйцо в салфетку перед тем, как опустить его в краску.

Создание мраморного эффекта

Для создания красивого мраморного эффекта на скорлупе можно добавить пару капель подсолнечного масла в подготовленный жидкий краситель.

Инструкция:

В жидкий краситель добавить столовую ложку масла. Аккуратно перемешать смесь деревянной палочкой. Окунуть яйцо на несколько секунд в краску. Промокнуть излишки бумажным полотенцем и оставить крашенку обсохнуть. Готовое яйцо обмазать подсолнечным маслом для создания мраморного блеска.

Не держите яйцо в растворе слишком долго, иначе оно окрасится равномерно.

Креативные техники декорирования яиц

Можно попробовать оригинальные идеи преображения. Сделать “космические” яйца с помощью пищевых красителей и взбитых сливок, яркие полосатые крашенки с применением ниток, канцелярских резинок или резиночек для плетения браслетов. Екатерина Сафронова предлагает на крашенку нанести рисунок клеем ПВА, а пока он не высох, посыпать блестками. Излишки после высыхания стряхнуть постукиваниями по руке.

Техника "тай‑дай" с рисом и красителем

Для покраски яиц на Пасху при помощи рисовой крупы и красителей понадобятся:

пакеты полиэтиленовые;

рис;

пищевые красители (два оттенка).

Инструкция:

Высыпать рис в подготовленный пакет с рисовой крупой. Добавить несколько капель красителя и перемешать, чтобы рис окрасился. Положить вареное яйцо в пакет и засыпать его крашеным рисом, чтобы оно покрылось полностью. Оставить так примерно на час. Можно добавить еще один цвет красителя для получения крапинок другого оттенка. Добавить несколько капель более темного красителя в рис и после просушки яйца повторить окрашивание.

Окрашивание с помощью листиков и цветочков

Для любителей природных мотивов художник, преподаватель детской школы искусств, специалист по арт-терапии, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!" Екатерина Сафронова предлагает следующий вариант:

Прежде, чем сварить яйцо в красителе, приложить к нему засушенный цветок, растительный элемент, веточку укропа или петрушки (зафиксировать можно с помощью марли или капроновых следков/носков с резинкой). После окрашивания на поверхности остается живописный узор.

Узоры нитками/шпагатом

Подойдут хлопковые нити, шпагат или мулине. Намотать их можно любым способ, создав уникальный "мраморный" узор.

Инструкция:

На готовые вареные яйца плотно намотать несколько слоев ниток в разных направлениях. Развести красители согласно инструкции и опустить в раствор. Подержать их в краске заявленное на упаковке время, вытащить и промокнуть салфетками. Аккуратно обрезать ножницами нитки, получится узорчатый след на скорлупе. Натереть скорлупу любым постным маслом для блеска.

Не стоит держать крашенки больше указанного времени: нитки могут впитать краситель и сделать скорлупу однотонной.

Декупаж на яйцах

Вариант украшения яиц в технике декупаж предлагает Екатерина Лобачева:

Яйца отварить и остудить. Подготовить бумажные салфетки с необычными рисунками. Разделить их на слои (понадобится слой с рисунками). Взять сырое яйцо, отделить желток от белка. Белок нужен для наклеивания рисунков. Кисточкой смазать белком яйцо, наложить рисунок, разглаживая его сухой кистью и дать просохнуть

Совет! Старайтесь не наносить много "клея", чтобы салфетка не размокла.

Использование скотча/изоленты для геометрических узоров

Как создать геометрические узоры на скорлупе:

Скотч или изоленту нарезать на узкие полоски, геометрические фигуры или силуэты пасхальной тематики, наклеить их на яйца. Окрасить яйцо натуральными или синтетическими красителями. Дать обсохнуть и после этого удалить клейкую ленту. Под ней скорлупа останется белой, создавая чёткий контрастный узор.

Чтобы узор был интереснее, окрасьте яйцо в несколько разных цветов, поочередно окунув его в красители.

Мраморный эффект с помощью соды и уксуса

Для этого способа понадобится:

вода;

пищевой краситель;

пищевая сода;

подставка для яиц (подойдет кассета или форма для выпечки маффинов);

перчатки для рук;

уксус.

Инструкция:

В стакан насыпать ⅓ от всего объема соды, добавить столовую ложку воды и 3-4 капли красителя. Перемешать до получения однородной кашицы. Таким образом подготовить все нужные цвета. Поместить вареные яйца в форму. Нанести с помощью кисти, ватной палочки или губки пасту разных цветов на скорлупу. На подготовленное яйцо капнуть уксус. Когда реакция соды с уксусом завершится, промыть яйцо под водой.

Роспись акриловыми красками

Для дизайна пасхалок акриловыми красками следует выбирать вареные яйца без трещин, чтобы краски не попали внутрь. А для удобства росписи использовать специальные подставки для яиц и художественные кисти.

Понадобится:

акриловые краски;

кисти разных размеров, старая зубная щетка или небольшая щеточка;

подставка для яиц;

бумажные полотенца.

Окрасить можно в следующих техниках:

"сухая кисть" — обмакнуть кисть в краску и, проводя пальцем, делать брызги краски на скорлупе;

создание полосок — использовать щетку, нанеся на нее краску и делая своеобразные полоски.

После нанесения краски дать ей просохнуть в течение 1-2 часов.

Важно! При использовании акриловых красок нельзя окрашивать яйцо полностью — это не пищевые красители, их состав токсичный и непригоден для употребления в пищу.

Необычные идеи для праздничного стола на Пасху

Если классические однотонные крашенки кажутся вам слишком скромными, попробуйте несколько нестандартных идей — они не потребуют особых навыков, зато результат удивит даже взрослых.

Яйца в стиле "металлик"

Эффектный вариант, который можно создать с помощью специальных красителей или добавив в подготовленную краску пищевые блестки.

Пастельные тона с помощью натуральных красителей

Короткое время выдержки в любом натуральном красителе дает нежные пастельные оттенки — мятный, лавандовый, персиковый, розовый.

Комбинирование техник

Окрасьте яйцо в один цвет, затем нанесите на него восковой узор и погрузите в красящий раствор другого цвета — получите двухцветное яйцо с орнаментом. Или сначала наклейте полоски скотча, окрасьте в один цвет, снимите скотч и закрасьте оставшиеся белые участки другим красителем.

Украшение наклейками и термопленкой

Самый быстрый способ украсить яйца. Наденьте наклейку на вареное яйцо, поместите на несколько секунд в горячую воду или обдайте кипятком — пленка плотно обтянет скорлупу. Однако такие яйца рекомендуется съедать быстрее обычных: под пленкой может скапливаться конденсат.

"Драгоценные" яйца с бисером и стразами

Окрасьте яйцо в желаемый цвет и дайте полностью высохнуть. Нанесите клей на поверхность и аккуратно приклейте стразы, бусины или пайетки, создавая узоры. Дайте клею просохнуть — такие яйца станут прекрасным декором стола или подарком.

Безопасные альтернативы опасным методам

Желание сделать яйца красивее иногда приводит к соблазну использовать то, что есть под рукой: лак для ногтей, маркеры, художественные краски. Однако далеко не все, что хорошо выглядит снаружи, безопасно внутри, даже если оно наносится на скорлупу, которая не идет в пищу.

Почему нельзя использовать акрил, лак для ногтей, клей

"Акрил, лаки для ногтей и вообще все непищевые красители опасны для здоровья, если красить ими яйца. Дело в том, что они не просто остаются на скорлупе, а проникают через ее пористую структуру на сам продукт. А соответственно – и в организм человека", — предупреждает Татьяна Шаронова.

Такие красители могут привести к серьезным последствиям: отравлению, аллергическим реакциям, раздражению слизистых. Особенно опасны такие яйца для детей, которые более чувствительны к химическим веществам.

Разрешенные пищевые красители

"Из натуральных красителей самый доступный вариант — луковая шелуха, она дает оттенки от золотистого до коричневого. Среди других популярных природных красителей: куркума - окрашивает яйца в ярко-желтый, свекла — в розовый, красный или бордовый, а краснокочанная капуста — в синий и фиолетовый. Сок черники или голубики тоже дает синие оттенки, шпинат — зеленый, а крепкий кофе — коричневый", — комментирует Марина Петрова.

Пищевые красители с Е-кодом — не повод для страха. Наличие кода означает, что вещество достаточно изучено и прошло проверку безопасности.

Разрешенные Е-коды:

E100 (Куркумин) — желтый;

E120 (Кармин) — красный, розовый;

E133 (Синий блестящий FCF) — синий;

E140 (Хлорофиллы) — зеленый;

E160a (Каротины) -– желтый, оранжевый;

E162 (Бетанин) — красный, розовый;

E163 (Антоцианы) — красный, синий, фиолетовый.

Для декоративного эффекта можно использовать E174 (серебро), E175 (золото).

Проверка натуральности красителей в домашних условиях

Технолог Татьяна Шаронова предлагает:

Обратить внимание на состав, где указаны коды красителей. Сверьте наименование со списком, который приведен выше. Найти на упаковке знак "Евразийского соответствия" (EAC) — он гарантирует, что продукт прошел испытания на безопасность.

"Важно также соблюдать рекомендованное производителем время окрашивания, а после процедуры тщательно промыть яйца. А еще не используйте просроченные или прошлогодние вскрытые красители. Они могут содержать бактерии и плесень, которые опасны для человека (могут даже вызвать отравление)", — дополняет эксперт.

Советы по закреплению цвета и хранению

Чтобы крашенки дошли до стола в первозданном виде — не потрескались, не потускнели и не испортились раньше времени — важно правильно обращаться с ними после покраски.

Фиксация цвета уксусом

Перед погружением в краситель протрите яйца уксусом — он удалит налет и поможет краске лечь ровно. Можно добавить кислоту в раствор красителя (1 чайная ложка на стакан воды) — это усилит яркость и поможет цвету лучше проникнуть в скорлупу.

Полировка растительным маслом для блеска

После того как яйца окрашены и промыты холодной водой, можно слегка натереть их растительным маслом. Достаточно одной капли. Это придаст скорлупе блеск и поможет закрепить цвет.

Сроки хранения окрашенных яиц

Храните пасхальные яйца в корзине. При температуре не выше 20 градусов они не испортятся до двух дней, а в холодильнике хранятся 1–2 недели.

"Не держите яйца в пластиковых контейнерах или пакетах — так нарушается циркуляция воздуха. Яйца с трещинами нужно употребить в течение пяти дней, а с термонаклейками советую съесть быстрее, так как под ними скапливается конденсат", — комментирует Татьяна Шаронова.

Правила подачи на стол

Окрашенные яйца традиционно укладывают вокруг кулича или в пасхальную корзину, устланную соломой или травой. Также можно использовать специальные подставки под крашенки.

Декоративные яйца (с акрилом, стразами, клеем) обязательно отделите от съедобных, чтобы избежать путаницы на столе.

Частые ошибки и как их избежать

Самая частая ошибка — растрескивание скорлупы из-за резкого перепада температуры. Перед готовкой достаньте их из холодильника заранее, варите в холодной воде не дольше 10 минут, иначе желток станет серо-зеленым. При окрашивании не кидайте яйцо резко в краситель, чтобы оно не лопнуло и не треснуло.

Еще одна ошибка — выбор старых или треснувших яиц. Всегда проверяйте свежесть и целостность скорлупы.

Когда яйца уже опущены в краситель, не стоит торопиться их вынимать. Чтобы цвет получился насыщенным и ровным, им нужно дать время как следует пропитаться.

"При окрашивании обязательно вымойте яйца, чтобы краска не легла пятнами. И не оставляйте яйца в красителе слишком долго, иначе цвет потускнеет", — дополняет Татьяна Шаронова.

Чтобы обезопасить себя от аллергической реакции, работайте в перчатках. Используйте только пищевые красители для съедобных яиц, а при наличии аллергии на определенные продукты выбирайте альтернативные красители.

Символика цветов и узоров на Пасху

В православной традиции каждый цвет пасхального яйца имеет особый смысл:

Красный — главный пасхальный цвет, символизирующий кровь Христа, пролитую на Кресте, царское достоинство Спасителя и Воскресение из мертвых. По преданию, именно красное яйцо поднесла Мария Магдалина императору Тиберию, возвещая о Воскресении Христа.

Голубой (синий) — напоминает о Царстве Небесном.

Белый — чистота, божественный свет, исходящий от Святого гроба.

Зеленый — весна, обновление природы, возвращение к жизни.

Коричневый — земля, плодородие, богатый урожай.

Фиолетовый — можно трактовать как то, что Христос — царь со "всякой властью на небе и на земле".

Изначально яйца красили в красный цвет, держа их в отваре луковой шелухи. Теперь церковь позволяет подготавливать крашенки разного цвета и техник:

писанки — с узорами, орнаментами из воска;

крапанки — однотонные, на которые наносится узор из полос или пятна с помощью воска;

драпанки (шкрябанки) — коричневые яйца с выточенным на них рисунком;

малеванки — с узорами из краски.