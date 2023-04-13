https://ria.ru/20230413/kompensatsii-1865033465.html

В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги

В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги - РИА Новости, 13.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги

В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, заявил журналистам... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:24

2023-04-13T13:24

2023-04-13T13:37

в мире

россия

гаага

дмитрий песков

нафтогаз украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.

https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html

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гаага

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, гаага, дмитрий песков, нафтогаз украины