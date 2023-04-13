В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги
Песков: Россия проанализирует решение Гааги о выплате "Нафтогазу" ущерба от потери активов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
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"Действительно, эта тяжба имела место, она не новая. Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать, и наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия платить и какова будет реакция России на это.