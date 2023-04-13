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В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги - РИА Новости, 13.04.2023
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13:24 13.04.2023 (обновлено: 13:37 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kompensatsii-1865033465.html
В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги
В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги
В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, заявил журналистам... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:24
2023-04-13T13:37
в мире
россия
гаага
дмитрий песков
нафтогаз украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html
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в мире, россия, гаага, дмитрий песков, нафтогаз украины
В мире, Россия, Гаага, Дмитрий Песков, Нафтогаз Украины
В Кремле ответили на вопрос о выплатах "Нафтогазу" по решению Гааги

Песков: Россия проанализирует решение Гааги о выплате "Нафтогазу" ущерба от потери активов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
«
"Действительно, эта тяжба имела место, она не новая. Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать, и наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия платить и какова будет реакция России на это.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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В миреРоссияГаагаДмитрий ПесковНафтогаз Украины
 
 
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