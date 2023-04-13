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"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов - РИА Новости, 13.04.2023
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11:37 13.04.2023 (обновлено: 15:11 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/tribunal-1865000763.html
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов - РИА Новости, 13.04.2023
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов
Арбитраж в Гааге вынес решение, по которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, приводит сайт украинской... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:37
2023-04-13T15:11
россия
гаага
нафтогаз украины
украина
экономика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Арбитраж в Гааге вынес решение, по которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, приводит сайт украинской компании слова своего главы Алексея Чернышова."Арбитражный трибунал обязал Россию компенсировать "Нафтогазу" убытки объемом в пять миллиардов долларов. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году", — утверждает он.По его словам, если Россия откажется выплачивать эти деньги, "Нафтогаз" будет вправе требовать принудительного исполнения решения арбитража на территории тех государств, где находятся российские активы.Чернышов добавил, что суд установил сумму компенсации равной справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери. Компания требовала примерно вдвое больше — порядка десяти миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что российские специалисты проанализируют вердикт арбитража и после этого будут принимать решение о дальнейших действиях.
https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html
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россия, гаага, нафтогаз украины, украина, экономика
Россия, Гаага, Нафтогаз Украины, Украина, Экономика
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов

"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Арбитраж в Гааге вынес решение, по которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, приводит сайт украинской компании слова своего главы Алексея Чернышова.
"Арбитражный трибунал обязал Россию компенсировать "Нафтогазу" убытки объемом в пять миллиардов долларов. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году", — утверждает он.
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По его словам, если Россия откажется выплачивать эти деньги, "Нафтогаз" будет вправе требовать принудительного исполнения решения арбитража на территории тех государств, где находятся российские активы.
Чернышов добавил, что суд установил сумму компенсации равной справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери. Компания требовала примерно вдвое больше — порядка десяти миллиардов долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что российские специалисты проанализируют вердикт арбитража и после этого будут принимать решение о дальнейших действиях.
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