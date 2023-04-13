https://ria.ru/20230413/tribunal-1865000763.html
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов - РИА Новости, 13.04.2023
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов
Арбитраж в Гааге вынес решение, по которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, приводит сайт украинской... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:37
2023-04-13T11:37
2023-04-13T15:11
россия
гаага
нафтогаз украины
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238406_218:0:3859:2048_1920x0_80_0_0_2e81acc6a38325481d81c6225d7c7c97.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Арбитраж в Гааге вынес решение, по которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, приводит сайт украинской компании слова своего главы Алексея Чернышова."Арбитражный трибунал обязал Россию компенсировать "Нафтогазу" убытки объемом в пять миллиардов долларов. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году", — утверждает он.По его словам, если Россия откажется выплачивать эти деньги, "Нафтогаз" будет вправе требовать принудительного исполнения решения арбитража на территории тех государств, где находятся российские активы.Чернышов добавил, что суд установил сумму компенсации равной справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери. Компания требовала примерно вдвое больше — порядка десяти миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что российские специалисты проанализируют вердикт арбитража и после этого будут принимать решение о дальнейших действиях.
https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
россия
гаага
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238406_1128:0:3859:2048_1920x0_80_0_0_8e1101d7bfcf8acc9aec1c47712fc1c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гаага, нафтогаз украины, украина, экономика
Россия, Гаага, Нафтогаз Украины, Украина, Экономика
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Арбитраж в Гааге вынес решение, по которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, приводит сайт украинской компании слова
своего главы Алексея Чернышова.
"Арбитражный трибунал обязал Россию компенсировать "Нафтогазу" убытки объемом в пять миллиардов долларов. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году", — утверждает он.
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"
По его словам, если Россия откажется выплачивать эти деньги, "Нафтогаз" будет вправе требовать принудительного исполнения решения арбитража на территории тех государств, где находятся российские активы.
Чернышов добавил, что суд установил сумму компенсации равной справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери. Компания требовала примерно вдвое больше — порядка десяти миллиардов долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что российские специалисты проанализируют вердикт арбитража и после этого будут принимать решение о дальнейших действиях.
"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных