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Эксперт назвал признак повышения боеготовности китайской армии - РИА Новости, 13.04.2023
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18:45 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kitay-1865155389.html
Эксперт назвал признак повышения боеготовности китайской армии
Эксперт назвал признак повышения боеготовности китайской армии - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперт назвал признак повышения боеготовности китайской армии
Поправка в отношении правил набора солдат в военное время говорит о повышении боеготовности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в контексте роста... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:45
2023-04-13T18:45
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
сша
си цзиньпин
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Поправка в отношении правил набора солдат в военное время говорит о повышении боеготовности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в контексте роста напряженности в Тайваньском проливе, заявил изданию South China Morning Post эксперт по военному праву из Пекина Се Дань. Как отмечает издание, ранее в Китае были обнародованы новые правила набора солдат в военное время, в которых, в частности, отмечается, что набор должен быть "сосредоточен на подготовке к войне", также отмечается необходимость повышения эффективности набора за счет призыва "высококвалифицированных" новобранцев. В поправке говорится, что в рамках призыва бывшие военнослужащие будут иметь приоритет и должны будут присоединиться к своим первоначальным подразделениям или занять аналогичные посты. Новые правила вступят в силу первого мая. По словам Се Даня, поправка заполнила пробел в законодательстве Китая, касающегося военного времени, но также была вызвана необходимостью военных приготовлений, в том числе в контексте обострения тайваньского вопроса. "Закон о противодействии деятельности по расколу страны содержит условия решения тайваньского вопроса немирными средствами. Совершенствование соответствующих военных нормативно-правовых актов, несомненно, является одним из важных составляющих текущих военных приготовлений", - приводит издание слова эксперта. Се Дань отметил, новые поправки предлагают более оперативные и подробные правила мобилизации в условиях военного времени. По его словам, приоритет отдается ветеранам из-за их навыков и опыта обращения с высокотехнологичным оружием. Ранее в апреле председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей. Он добавил, что следует укреплять управление войсками, а также обеспечить безопасность и стабильность войск. Глава Китая также подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, а также стремиться поддерживать общую стабильность в окружающих Китай районах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864309372.html
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, сша, си цзиньпин
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, США, Си Цзиньпин
Эксперт назвал признак повышения боеготовности китайской армии

Эксперт Се Дань: поправка о правилах набора солдат говорит о повышении боеготовности Китая

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Поправка в отношении правил набора солдат в военное время говорит о повышении боеготовности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в контексте роста напряженности в Тайваньском проливе, заявил изданию South China Morning Post эксперт по военному праву из Пекина Се Дань.
Как отмечает издание, ранее в Китае были обнародованы новые правила набора солдат в военное время, в которых, в частности, отмечается, что набор должен быть "сосредоточен на подготовке к войне", также отмечается необходимость повышения эффективности набора за счет призыва "высококвалифицированных" новобранцев. В поправке говорится, что в рамках призыва бывшие военнослужащие будут иметь приоритет и должны будут присоединиться к своим первоначальным подразделениям или занять аналогичные посты. Новые правила вступят в силу первого мая.
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По словам Се Даня, поправка заполнила пробел в законодательстве Китая, касающегося военного времени, но также была вызвана необходимостью военных приготовлений, в том числе в контексте обострения тайваньского вопроса.
"Закон о противодействии деятельности по расколу страны содержит условия решения тайваньского вопроса немирными средствами. Совершенствование соответствующих военных нормативно-правовых актов, несомненно, является одним из важных составляющих текущих военных приготовлений", - приводит издание слова эксперта.
Се Дань отметил, новые поправки предлагают более оперативные и подробные правила мобилизации в условиях военного времени. По его словам, приоритет отдается ветеранам из-за их навыков и опыта обращения с высокотехнологичным оружием.
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Ранее в апреле председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей. Он добавил, что следует укреплять управление войсками, а также обеспечить безопасность и стабильность войск. Глава Китая также подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, а также стремиться поддерживать общую стабильность в окружающих Китай районах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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