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На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
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02:04 13.04.2023 (обновлено: 03:05 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864940522.html
На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР
На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР
Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо, соответствующий сигнал пришел на телефон корреспондента... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:04
2023-04-13T03:05
в мире
хоккайдо
япония
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ТОКИО, 13 апр — РИА Новости. Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо, соответствующий сигнал пришел на телефон корреспондента РИА Новости.Позднее пришло уточнение, что это касается только Хоккайдо. При этом по телевидению предупреждают о необходимости отойти от окон и призывают укрыться в комнате без них.NHK со ссылкой на правительство передает, что вероятности падения снаряда на острове нет. Служба безопасности на море заявила, что ракета уже упала, но не на Хоккайдо.В связи с очередным запуском при канцелярии премьер-министра Японии создали экстренный штаб.Это уже девятый тест с применением баллистической ракеты в Северной Корее в этом году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html
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в мире, хоккайдо, япония
В мире, Хоккайдо, Япония
На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

На японском острове Хоккайдо объявили массовую эвакуацию в убежища из-за пуска ракеты КНДР

© AP Photo / Jae C. HongОзеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо . Архивное фото
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ТОКИО, 13 апр — РИА Новости. Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо, соответствующий сигнал пришел на телефон корреспондента РИА Новости.
«
"Срочная эвакуация. Срочная эвакуация. Срочно эвакуируйтесь внутрь помещения или в подвальные помещения. Ракета в 8.00 (2.00 мск) упадет в море в районе острова Хоккайдо (на севере страны. — Прим. ред.). Срочно эвакуируйтесь!" — говорится в оповещении.
Позднее пришло уточнение, что это касается только Хоккайдо. При этом по телевидению предупреждают о необходимости отойти от окон и призывают укрыться в комнате без них.
NHK со ссылкой на правительство передает, что вероятности падения снаряда на острове нет. Служба безопасности на море заявила, что ракета уже упала, но не на Хоккайдо.
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В связи с очередным запуском при канцелярии премьер-министра Японии создали экстренный штаб.
Это уже девятый тест с применением баллистической ракеты в Северной Корее в этом году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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