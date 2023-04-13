https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864940522.html

На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023

На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо, соответствующий сигнал пришел на телефон корреспондента... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:04

2023-04-13T02:04

2023-04-13T03:05

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япония

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ТОКИО, 13 апр — РИА Новости. Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо, соответствующий сигнал пришел на телефон корреспондента РИА Новости.Позднее пришло уточнение, что это касается только Хоккайдо. При этом по телевидению предупреждают о необходимости отойти от окон и призывают укрыться в комнате без них.NHK со ссылкой на правительство передает, что вероятности падения снаряда на острове нет. Служба безопасности на море заявила, что ракета уже упала, но не на Хоккайдо.В связи с очередным запуском при канцелярии премьер-министра Японии создали экстренный штаб.Это уже девятый тест с применением баллистической ракеты в Северной Корее в этом году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861171187.html

хоккайдо

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в мире, хоккайдо, япония