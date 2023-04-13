https://ria.ru/20230413/khischenie-1865028699.html

В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении

В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении - РИА Новости, 13.04.2023

В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении

Двое бывших сотрудников МЧС по Дагестану стали фигурантами уголовного дела о хищении выплат на сумму более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:05

2023-04-13T13:05

2023-04-13T13:43

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Двое бывших сотрудников МЧС по Дагестану стали фигурантами уголовного дела о хищении выплат на сумму более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике."Возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников МЧС по Республике Дагестан Алиева И.А. и Магомаева М.Д. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат"). Сумма причиненного ущерба государству от противоправной деятельности составляет более 5,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.По данным следствия, Алиев и Магомаев скрыли наличие у себя в собственности жилого помещения и незаконно получили единовременные выплаты для улучшения жилищных условий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на сумму свыше 5,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230410/khischenie-1864190798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)