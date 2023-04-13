https://ria.ru/20230413/khischenie-1865028699.html
В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении
В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении - РИА Новости, 13.04.2023
В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении
Двое бывших сотрудников МЧС по Дагестану стали фигурантами уголовного дела о хищении выплат на сумму более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:05
2023-04-13T13:05
2023-04-13T13:43
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Двое бывших сотрудников МЧС по Дагестану стали фигурантами уголовного дела о хищении выплат на сумму более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике."Возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников МЧС по Республике Дагестан Алиева И.А. и Магомаева М.Д. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат"). Сумма причиненного ущерба государству от противоправной деятельности составляет более 5,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.По данным следствия, Алиев и Магомаев скрыли наличие у себя в собственности жилого помещения и незаконно получили единовременные выплаты для улучшения жилищных условий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на сумму свыше 5,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230410/khischenie-1864190798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС возбудили дело о хищении
В Дагестане на двух экс-сотрудников МЧС завели дело о хищении более пяти миллионов рублей
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Двое бывших сотрудников МЧС по Дагестану стали фигурантами уголовного дела о хищении выплат на сумму более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников МЧС по Республике Дагестан Алиева И.А. и Магомаева М.Д. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат"). Сумма причиненного ущерба государству от противоправной деятельности составляет более 5,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По данным следствия, Алиев и Магомаев скрыли наличие у себя в собственности жилого помещения и незаконно получили единовременные выплаты для улучшения жилищных условий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на сумму свыше 5,3 миллиона рублей.
В Дагестане суд рассмотрит крупное дело о хищении 34 миллионов рублей