https://ria.ru/20230413/it-1865114656.html

Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку

Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку - РИА Новости, 13.04.2023

Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку

Российский экспорт информационно-компьютерных и информационных услуг в африканские страны в период с января по сентябрь 2022 года составил 8,1 миллиона... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:07

2023-04-13T17:07

2023-04-13T17:07

экономика

россия

африка

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский экспорт информационно-компьютерных и информационных услуг в африканские страны в период с января по сентябрь 2022 года составил 8,1 миллиона долларов, а импорт - 2,7 миллиона долларов, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев на международном IT-форуме "Россия-Африка". Огуряев добавил, что министерство видит значительные перспективы увеличения российско-африканского товарооборота, что обеспечит поступательный рост торгово-экономических связей между Россией и странами континента.

https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html

россия

африка

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экономика, россия, африка, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии