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Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку - РИА Новости, 13.04.2023
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17:07 13.04.2023
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Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку
Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку - РИА Новости, 13.04.2023
Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку
Российский экспорт информационно-компьютерных и информационных услуг в африканские страны в период с января по сентябрь 2022 года составил 8,1 миллиона... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:07
2023-04-13T17:07
экономика
россия
африка
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский экспорт информационно-компьютерных и информационных услуг в африканские страны в период с января по сентябрь 2022 года составил 8,1 миллиона долларов, а импорт - 2,7 миллиона долларов, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев на международном IT-форуме "Россия-Африка". Огуряев добавил, что министерство видит значительные перспективы увеличения российско-африканского товарооборота, что обеспечит поступательный рост торгово-экономических связей между Россией и странами континента.
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экономика, россия, африка, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Экономика, Россия, Африка, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
Минцифры рассказало о размере экспорта IT-услуг в Африку

Минцифры: экспорт IT-услуг в Африку за девять месяцев составил 8,1 миллиона долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский экспорт информационно-компьютерных и информационных услуг в африканские страны в период с января по сентябрь 2022 года составил 8,1 миллиона долларов, а импорт - 2,7 миллиона долларов, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев на международном IT-форуме "Россия-Африка".
«
"Африка остается нашим ключевым партнером. За период январь - сентябрь 2022 года экспорт Российской Федерацией информационно-компьютерных и информационных услуг в страны африканского региона составил 8,1 миллиона долларов, импорт - 2,7 миллиона долларов", - отметил он в своем выступлении.
Огуряев добавил, что министерство видит значительные перспективы увеличения российско-африканского товарооборота, что обеспечит поступательный рост торгово-экономических связей между Россией и странами континента.
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ЭкономикаРоссияАфрикаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Технологии
 
 
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