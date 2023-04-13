https://ria.ru/20230413/iran-1865114538.html

Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс

Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс - РИА Новости, 13.04.2023

Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс

Новгородские компании заключили первые экспортные контракты через иранскую электронную площадку Ecasb, сообщает заместитель директора регионального центра... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:07

2023-04-13T17:07

2023-04-13T17:07

экономика

иран

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Новгородские компании заключили первые экспортные контракты через иранскую электронную площадку Ecasb, сообщает заместитель директора регионального центра поддержки экспорта Дарья Янвельдт. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, на известный во всем мире маркетплейс бизнес вышел с помощью специалистов Новгородского центра поддержки экспорта. "Производитель пищевой клетчатки "Биопродмаш" подписал договор на поставку своей продукции в Казахстан. Первая отгрузка уже состоялась. Пломбы и оборудование для опломбирования компании "Технологии контроля" закупили в Алжире. Мы также разместили на Ecasb продукцию Новгородской аккумуляторной компании. Данная электронная площадка популярна во многих странах, поэтому рассчитываем на экспортные контракты в ближайшее время и у этого предприятия", – отметила Янвельдт. Она также сообщила, что наряду с Ecasb предприниматели региона пробуют силы на таких новых для них маркетплейсах, как TurkishExporter, Woodresource, Trendyol, Tradeindia. Также в ближайшее время экспортный центр начнет размещать продукцию новгородских производителей на китайской площадке Pinkoi. Услуги бизнесу Новгородский центр поддержки экспорта оказывает при содействии регионального мининвеста в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20230413/iran-1864954792.html

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, иран, новгородская область