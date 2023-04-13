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Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс - РИА Новости, 13.04.2023
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17:07 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/iran-1865114538.html
Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс
Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс - РИА Новости, 13.04.2023
Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс
Новгородские компании заключили первые экспортные контракты через иранскую электронную площадку Ecasb, сообщает заместитель директора регионального центра... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:07
2023-04-13T17:07
экономика
иран
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Новгородские компании заключили первые экспортные контракты через иранскую электронную площадку Ecasb, сообщает заместитель директора регионального центра поддержки экспорта Дарья Янвельдт. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, на известный во всем мире маркетплейс бизнес вышел с помощью специалистов Новгородского центра поддержки экспорта. "Производитель пищевой клетчатки "Биопродмаш" подписал договор на поставку своей продукции в Казахстан. Первая отгрузка уже состоялась. Пломбы и оборудование для опломбирования компании "Технологии контроля" закупили в Алжире. Мы также разместили на Ecasb продукцию Новгородской аккумуляторной компании. Данная электронная площадка популярна во многих странах, поэтому рассчитываем на экспортные контракты в ближайшее время и у этого предприятия", – отметила Янвельдт. Она также сообщила, что наряду с Ecasb предприниматели региона пробуют силы на таких новых для них маркетплейсах, как TurkishExporter, Woodresource, Trendyol, Tradeindia. Также в ближайшее время экспортный центр начнет размещать продукцию новгородских производителей на китайской площадке Pinkoi. Услуги бизнесу Новгородский центр поддержки экспорта оказывает при содействии регионального мининвеста в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20230413/iran-1864954792.html
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экономика, иран, новгородская область
Экономика, Иран, Новгородская область
Новгородские компании нашли первых клиентов через иранский маркетплейс

Новгородские компании заключили первые экспортные контракты через иранскую площадку Ecasb

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Новгородские компании заключили первые экспортные контракты через иранскую электронную площадку Ecasb, сообщает заместитель директора регионального центра поддержки экспорта Дарья Янвельдт.
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, на известный во всем мире маркетплейс бизнес вышел с помощью специалистов Новгородского центра поддержки экспорта.
"Производитель пищевой клетчатки "Биопродмаш" подписал договор на поставку своей продукции в Казахстан. Первая отгрузка уже состоялась. Пломбы и оборудование для опломбирования компании "Технологии контроля" закупили в Алжире. Мы также разместили на Ecasb продукцию Новгородской аккумуляторной компании. Данная электронная площадка популярна во многих странах, поэтому рассчитываем на экспортные контракты в ближайшее время и у этого предприятия", – отметила Янвельдт.
Она также сообщила, что наряду с Ecasb предприниматели региона пробуют силы на таких новых для них маркетплейсах, как TurkishExporter, Woodresource, Trendyol, Tradeindia. Также в ближайшее время экспортный центр начнет размещать продукцию новгородских производителей на китайской площадке Pinkoi. Услуги бизнесу Новгородский центр поддержки экспорта оказывает при содействии регионального мининвеста в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт".
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