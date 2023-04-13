https://ria.ru/20230413/iran-1864958466.html

Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт

Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2023

Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт

Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, ей также интересна многообразная продукция иранского сельского хозяйства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:44

2023-04-13T08:44

2023-04-13T10:10

россия

иран

экономика

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, ей также интересна многообразная продукция иранского сельского хозяйства, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. "Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном в самых разных областях. Это создание совместных предприятий по производству лекарств, медицинского оборудования и приборов, строительных материалов, товаров химической промышленности, а также запчастей и компонентов для автомобилестроения и многое другое", - сказал он. Кроме этого, по словам эксперта, у РФ и Ирана сейчас прекрасный потенциал для сотрудничества в IT-индустрии, сфере новых технологий и образовании. России, также заметил Машков, интересна и многообразная продукция иранского сельского хозяйства и пищевой промышленности: в прошлом году, например, лидером по экспорту тут были иранские арбузы. "В наших магазинах присутствуют кондитерские и шоколадные изделия, сыры, зелень, овощи и фрукты из Ирана. Иранская томатная паста - одна из лучших в мире. Или, например, замороженные сливки, используемые в качестве основы на молочных предприятиях. В России достаточно емкий и крупный рынок для этой продукции", - подчеркнул эксперт. Читайте полный текст интервью Николая Машкова >>

https://ria.ru/20230411/memorandum-1864528712.html

https://ria.ru/20230413/iran-1864954792.html

россия

иран

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, экономика, московская торгово-промышленная палата