https://ria.ru/20230413/iran-1864958466.html
Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт
Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2023
Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт
Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, ей также интересна многообразная продукция иранского сельского хозяйства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:44
2023-04-13T08:44
2023-04-13T10:10
россия
иран
экономика
московская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, ей также интересна многообразная продукция иранского сельского хозяйства, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. "Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном в самых разных областях. Это создание совместных предприятий по производству лекарств, медицинского оборудования и приборов, строительных материалов, товаров химической промышленности, а также запчастей и компонентов для автомобилестроения и многое другое", - сказал он. Кроме этого, по словам эксперта, у РФ и Ирана сейчас прекрасный потенциал для сотрудничества в IT-индустрии, сфере новых технологий и образовании. России, также заметил Машков, интересна и многообразная продукция иранского сельского хозяйства и пищевой промышленности: в прошлом году, например, лидером по экспорту тут были иранские арбузы. "В наших магазинах присутствуют кондитерские и шоколадные изделия, сыры, зелень, овощи и фрукты из Ирана. Иранская томатная паста - одна из лучших в мире. Или, например, замороженные сливки, используемые в качестве основы на молочных предприятиях. В России достаточно емкий и крупный рынок для этой продукции", - подчеркнул эксперт. Читайте полный текст интервью Николая Машкова >>
https://ria.ru/20230411/memorandum-1864528712.html
https://ria.ru/20230413/iran-1864954792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, экономика, московская торгово-промышленная палата
Россия, Иран, Экономика, Московская торгово-промышленная палата
Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, заявил эксперт
Эксперт Машков: России интересна многообразная продукция иранского сельского хозяйства
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном, ей также интересна многообразная продукция иранского сельского хозяйства, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.
"Россия заинтересована в промышленной кооперации с Ираном в самых разных областях. Это создание совместных предприятий по производству лекарств, медицинского оборудования и приборов, строительных материалов, товаров химической промышленности, а также запчастей и компонентов для автомобилестроения и многое другое", - сказал он.
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Кроме этого, по словам эксперта, у РФ и Ирана сейчас прекрасный потенциал для сотрудничества в IT-индустрии, сфере новых технологий и образовании.
России, также заметил Машков, интересна и многообразная продукция иранского сельского хозяйства и пищевой промышленности: в прошлом году, например, лидером по экспорту тут были иранские арбузы.
"В наших магазинах присутствуют кондитерские и шоколадные изделия, сыры, зелень, овощи и фрукты из Ирана. Иранская томатная паста - одна из лучших в мире. Или, например, замороженные сливки, используемые в качестве основы на молочных предприятиях. В России достаточно емкий и крупный рынок для этой продукции", - подчеркнул эксперт.
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