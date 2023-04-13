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Эксперт оценил опыт Ирана в развитии экономики - РИА Новости, 13.04.2023
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07:58 13.04.2023 (обновлено: 10:20 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/iran-1864954792.html
Эксперт оценил опыт Ирана в развитии экономики
Эксперт оценил опыт Ирана в развитии экономики - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперт оценил опыт Ирана в развитии экономики
Опыт Ирана, 44 года живущего под западными санкциями, говорит о том, что свою экономику России поднимать надо прежде всего своими силами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:58
2023-04-13T10:20
в мире
иран
россия
московская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Опыт Ирана, 44 года живущего под западными санкциями, говорит о том, что свою экономику России поднимать надо прежде всего своими силами, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. "Иран 44 года находится под западным давлением. Может ли его опыт помочь таким образом России обходить сейчас или нивелировать санкционные ограничения Запада? Нет", - сказал он. Во-первых, по словам эксперта, характер санкций, наложенных на эти страны, различен, и любая практика здесь индивидуальна. "Во-вторых, все возможные уловки, лазейки, к которым прибегают страны под санкциями, давно известны, они легко просчитываются, в силу чего долго не работают", - заметил Машков. "Поэтому главное, о чем свидетельствует опыт Ирана, живущего более четырех десятилетий под западными санкциями, - свою экономику надо поднимать самим, с учетом национальных интересов государства", - заключил он. Читайте полный текст интервью Николая Машкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230413/iran-1864952983.html
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в мире, иран, россия, московская торгово-промышленная палата
В мире, Иран, Россия, Московская торгово-промышленная палата
Эксперт оценил опыт Ирана в развитии экономики

Машков: опыт Ирана говорит лишь о том, что свою экономику России надо поднимать самой

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкПамятник персидскому поэту Фирдоуси в Тегеран
Памятник персидскому поэту Фирдоуси в Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Памятник персидскому поэту Фирдоуси в Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Опыт Ирана, 44 года живущего под западными санкциями, говорит о том, что свою экономику России поднимать надо прежде всего своими силами, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.
"Иран 44 года находится под западным давлением. Может ли его опыт помочь таким образом России обходить сейчас или нивелировать санкционные ограничения Запада? Нет", - сказал он.
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Во-первых, по словам эксперта, характер санкций, наложенных на эти страны, различен, и любая практика здесь индивидуальна.
"Во-вторых, все возможные уловки, лазейки, к которым прибегают страны под санкциями, давно известны, они легко просчитываются, в силу чего долго не работают", - заметил Машков.
"Поэтому главное, о чем свидетельствует опыт Ирана, живущего более четырех десятилетий под западными санкциями, - свою экономику надо поднимать самим, с учетом национальных интересов государства", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Николая Машкова >>
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В миреИранРоссияМосковская торгово-промышленная палата
 
 
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