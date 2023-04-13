https://ria.ru/20230413/iran-1864952983.html

Иран создал современную экономику, считает эксперт

Иран создал современную экономику, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2023

Иран создал современную экономику, считает эксперт

Иран, испытывая в течение 44 лет санкционное давление Запада, не только научился под этим давлением жить, но и создал современную экономику, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:35

2023-04-13T07:35

2023-04-13T10:20

в мире

иран

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран, испытывая в течение 44 лет санкционное давление Запада, не только научился под этим давлением жить, но и создал современную экономику, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. "Тегеран настолько научился за 44 года жить под санкциями Запада, что бизнес там уже мало обращает на них внимание. Собака, как говорится, лает - караван идет!" - сказал он. "К настоящему времени иранцы сумели создать современную экономику, настроить промышленность и торговлю, исходя из текущих экономических условий, выстроить поступательные взаимоотношения между государственным и частным сектором", - добавил эксперт. Уникальность экономики Ирана, по его словам, заключается в том, что она, за исключением части добывающей промышленности, ориентирована главным образом на внутренний рынок и его развитие, который достаточно большой. Он также сказал, что в стране, конечно, есть трудности. "Но, знаете, любопытная деталь: достойно переносить тяготы иранцам помогает в немалой степени внутренняя национальная гордость, культура, духовные и нравственный основы общества", - заключил эксперт. Читайте полный текст интервью Николая Машкова >>

https://ria.ru/20230413/iran-1864950237.html

https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, московская торгово-промышленная палата