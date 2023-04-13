https://ria.ru/20230413/iran-1864950237.html

Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран

Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран - РИА Новости, 13.04.2023

Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран

Взаимовыгодный интерес толкает Россию и Иран друг к другу, а вовсе не западные санкции, под которыми находятся обе страны, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:49

2023-04-13T06:49

2023-04-13T10:20

в мире

иран

россия

тегеран (город)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Взаимовыгодный интерес толкает Россию и Иран друг к другу, а вовсе не западные санкции, под которыми находятся обе страны, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. "Санкции сами по себе могут лишь разъединять. Объединяет нас сегодня геополитическая ситуация, при которой Россия поворачивается на Восток в поисках новых партнеров и потребности Ирана в диверсификации и расширении собственной экономики", - сказал он. При этом эксперт заметил, что западные санкции, под которыми находятся и Россия, и Иран, "разные по своей природе". Против Тегерана же, по его словам, Запад вводил санкции постепенно, начиная с 1979 года, после победы в стране Исламской революции. "С тех пор экономическое и политическое давление на страну то возрастало, то снижалось", - заключил эксперт. Читайте полный текст интервью Николая Машкова >>

https://ria.ru/20230411/memorandum-1864528712.html

https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html

иран

россия

тегеран (город)

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в мире, иран, россия, тегеран (город)