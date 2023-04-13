Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран
Машков: Россию и Иран объединяют не санкции Запада, а взаимный интерес друг к другу
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Взаимовыгодный интерес толкает Россию и Иран друг к другу, а вовсе не западные санкции, под которыми находятся обе страны, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.
"Санкции сами по себе могут лишь разъединять. Объединяет нас сегодня геополитическая ситуация, при которой Россия поворачивается на Восток в поисках новых партнеров и потребности Ирана в диверсификации и расширении собственной экономики", - сказал он.
При этом эксперт заметил, что западные санкции, под которыми находятся и Россия, и Иран, "разные по своей природе".
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"Недаром антироссийские санкции называют беспрецедентными, шоковыми. Такого внешнего прессинга никогда не испытывало ни одно государство: в течение лишь одного года против нас было введено около 11 тысяч ограничений, которые затронули практически все области экономики и финансов", - подчеркнул Машков.
Против Тегерана же, по его словам, Запад вводил санкции постепенно, начиная с 1979 года, после победы в стране Исламской революции. "С тех пор экономическое и политическое давление на страну то возрастало, то снижалось", - заключил эксперт.