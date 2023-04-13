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Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран - РИА Новости, 13.04.2023
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06:49 13.04.2023 (обновлено: 10:20 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/iran-1864950237.html
Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран
Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран
Взаимовыгодный интерес толкает Россию и Иран друг к другу, а вовсе не западные санкции, под которыми находятся обе страны, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:49
2023-04-13T10:20
в мире
иран
россия
тегеран (город)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Взаимовыгодный интерес толкает Россию и Иран друг к другу, а вовсе не западные санкции, под которыми находятся обе страны, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. "Санкции сами по себе могут лишь разъединять. Объединяет нас сегодня геополитическая ситуация, при которой Россия поворачивается на Восток в поисках новых партнеров и потребности Ирана в диверсификации и расширении собственной экономики", - сказал он. При этом эксперт заметил, что западные санкции, под которыми находятся и Россия, и Иран, "разные по своей природе". Против Тегерана же, по его словам, Запад вводил санкции постепенно, начиная с 1979 года, после победы в стране Исламской революции. "С тех пор экономическое и политическое давление на страну то возрастало, то снижалось", - заключил эксперт. Читайте полный текст интервью Николая Машкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230411/memorandum-1864528712.html
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в мире, иран, россия, тегеран (город)
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город)
Эксперт рассказал, что объединяет Россию и Иран

Машков: Россию и Иран объединяют не санкции Запада, а взаимный интерес друг к другу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Взаимовыгодный интерес толкает Россию и Иран друг к другу, а вовсе не западные санкции, под которыми находятся обе страны, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.
"Санкции сами по себе могут лишь разъединять. Объединяет нас сегодня геополитическая ситуация, при которой Россия поворачивается на Восток в поисках новых партнеров и потребности Ирана в диверсификации и расширении собственной экономики", - сказал он.
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При этом эксперт заметил, что западные санкции, под которыми находятся и Россия, и Иран, "разные по своей природе".
«
"Недаром антироссийские санкции называют беспрецедентными, шоковыми. Такого внешнего прессинга никогда не испытывало ни одно государство: в течение лишь одного года против нас было введено около 11 тысяч ограничений, которые затронули практически все области экономики и финансов", - подчеркнул Машков.
Против Тегерана же, по его словам, Запад вводил санкции постепенно, начиная с 1979 года, после победы в стране Исламской революции. "С тех пор экономическое и политическое давление на страну то возрастало, то снижалось", - заключил эксперт.
Читайте полный текст интервью Николая Машкова >>
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