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Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2023
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Липецкая область
 
10:22 13.04.2023 (обновлено: 10:31 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/gastrokemp-1864975528.html
Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области
Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2023
Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области
Двухдневный семинар с полным погружением в тему блюд и продуктов туристического бренда "Липецкая Земля" - гастрокэмп впервые прошел в регионе, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:22
2023-04-13T10:31
липецкая область
игорь артамонов
новости - туризм
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Двухдневный семинар с полным погружением в тему блюд и продуктов туристического бренда "Липецкая Земля" - гастрокэмп впервые прошел в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, участниками стали шеф-повара, управляющие ресторанов и кафе, владельцы отелей на территории Липецкой области. А площадкой проведения гастрокэмпа выбрали одну из лучших туристических локаций – природный парк чудес "Кудыкина гора".Артамонов отметил, что проект гастрокэмп включает несколько направлений: создание профессионального комьюнити, обновление меню заведений, сотрудничество с шефами и отельерами. В комплексе все это поможет сделать путешествия по региону интересней и вкуснее, а туристический бренд "Липецкая Земля" более узнаваемым."Липецкая область богата интересными рецептами, но помимо этого здесь производят множество продуктов, которые могут лечь в основу как традиционных, так и авторских необычных блюд. Для креативных поваров – большое поле для фантазии и экспериментов. При этом качество и вкус липецких ингредиентов не вызывает сомнений", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html
https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html
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игорь артамонов, новости - туризм
Липецкая область, Игорь Артамонов, Новости - Туризм

Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Двухдневный семинар с полным погружением в тему блюд и продуктов туристического бренда "Липецкая Земля" - гастрокэмп впервые прошел в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, участниками стали шеф-повара, управляющие ресторанов и кафе, владельцы отелей на территории Липецкой области. А площадкой проведения гастрокэмпа выбрали одну из лучших туристических локаций – природный парк чудес "Кудыкина гора".
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Артамонов отметил, что проект гастрокэмп включает несколько направлений: создание профессионального комьюнити, обновление меню заведений, сотрудничество с шефами и отельерами. В комплексе все это поможет сделать путешествия по региону интересней и вкуснее, а туристический бренд "Липецкая Земля" более узнаваемым.
"Липецкая область богата интересными рецептами, но помимо этого здесь производят множество продуктов, которые могут лечь в основу как традиционных, так и авторских необычных блюд. Для креативных поваров – большое поле для фантазии и экспериментов. При этом качество и вкус липецких ингредиентов не вызывает сомнений", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновНовости - Туризм
 
 
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