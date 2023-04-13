https://ria.ru/20230413/gastrokemp-1864975528.html

Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области

Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2023

Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области

Двухдневный семинар с полным погружением в тему блюд и продуктов туристического бренда "Липецкая Земля" - гастрокэмп впервые прошел в регионе, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:22

2023-04-13T10:22

2023-04-13T10:31

липецкая область

игорь артамонов

новости - туризм

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Двухдневный семинар с полным погружением в тему блюд и продуктов туристического бренда "Липецкая Земля" - гастрокэмп впервые прошел в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, участниками стали шеф-повара, управляющие ресторанов и кафе, владельцы отелей на территории Липецкой области. А площадкой проведения гастрокэмпа выбрали одну из лучших туристических локаций – природный парк чудес "Кудыкина гора".Артамонов отметил, что проект гастрокэмп включает несколько направлений: создание профессионального комьюнити, обновление меню заведений, сотрудничество с шефами и отельерами. В комплексе все это поможет сделать путешествия по региону интересней и вкуснее, а туристический бренд "Липецкая Земля" более узнаваемым."Липецкая область богата интересными рецептами, но помимо этого здесь производят множество продуктов, которые могут лечь в основу как традиционных, так и авторских необычных блюд. Для креативных поваров – большое поле для фантазии и экспериментов. При этом качество и вкус липецких ингредиентов не вызывает сомнений", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html

https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, новости - туризм