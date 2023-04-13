https://ria.ru/20230413/ekoaktivisty-1865121350.html
В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП
В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП - РИА Новости, 13.04.2023
В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП
В столице Германии экоактивисты нескольких движений за защиту климата в четверг облили черной краской здания, принадлежащие концерну Coca-Cola и правящей в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:28
2023-04-13T17:28
2023-04-13T17:28
в мире
берлин (город)
германия
bayer
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865120021_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b109033e68d542d1a0c3d96690fc6135.jpg
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. В столице Германии экоактивисты нескольких движений за защиту климата в четверг облили черной краской здания, принадлежащие концерну Coca-Cola и правящей в коалиции "Свободной демократической партии" (СвДП). "Этим утром множество небольших групп прошло через Берлин и сделала видимыми адреса, где ведется работа, направленная на то, чтобы разрушить наши основы к существованию", - сообщается на страничке в Twitter радикального экодвижения Extinction Rebellion. В ходе организованной совместно с двумя другими близкими движениями Scientist Rebllion и Last Generation акции, экоактивисты в знак протеста против отношения общества и политики к климату облили черной краской фасады зданий представительства концерна Coca-Cola и одного из филиалов партии СвДП. О ходе акции организации сообщили в соцсетях фотографиями с мест событий. Акция всё ещё продолжается, активисты также утверждают, что провели схожие акты протеста у зданий фармконцерна Bayer и ряда банков.
https://ria.ru/20230330/ekoaktivisty-1861901744.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865120021_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_124ca6c94574228f23be28e75c31fed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, bayer, twitter
В мире, Берлин (город), Германия, Bayer, Twitter
В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП
В Берлине экоактивисты облили черной краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП