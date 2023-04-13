https://ria.ru/20230413/ekoaktivisty-1865121350.html

В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП

В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП - РИА Новости, 13.04.2023

В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП

В столице Германии экоактивисты нескольких движений за защиту климата в четверг облили черной краской здания, принадлежащие концерну Coca-Cola и правящей в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:28

2023-04-13T17:28

2023-04-13T17:28

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. В столице Германии экоактивисты нескольких движений за защиту климата в четверг облили черной краской здания, принадлежащие концерну Coca-Cola и правящей в коалиции "Свободной демократической партии" (СвДП). "Этим утром множество небольших групп прошло через Берлин и сделала видимыми адреса, где ведется работа, направленная на то, чтобы разрушить наши основы к существованию", - сообщается на страничке в Twitter радикального экодвижения Extinction Rebellion. В ходе организованной совместно с двумя другими близкими движениями Scientist Rebllion и Last Generation акции, экоактивисты в знак протеста против отношения общества и политики к климату облили черной краской фасады зданий представительства концерна Coca-Cola и одного из филиалов партии СвДП. О ходе акции организации сообщили в соцсетях фотографиями с мест событий. Акция всё ещё продолжается, активисты также утверждают, что провели схожие акты протеста у зданий фармконцерна Bayer и ряда банков.

https://ria.ru/20230330/ekoaktivisty-1861901744.html

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в мире, берлин (город), германия, bayer, twitter