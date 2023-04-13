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Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/donbass-1864993942.html
Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт
Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2023
Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт
Киев совершил не поддающееся подсчету количество военных преступлений с начала конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:15
2023-04-13T11:15
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
украина
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев совершил не поддающееся подсчету количество военных преступлений с начала конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. "Говоря о количествах преступлений со стороны украинских боевиков с 2014 года - их бессметное количество, и перечесть их все просто невозможно. Я, как непосредственный участник ополчения в 2014 году, и по сей день не просто на словах, а на деле вижу те преступления, которые совершают украинские боевики", - сказал Марочко. Он уточнил, что в статусе официального представителя Народной милиции ЛНР неоднократно выезжал на места обстрелов. "Разрушались мирные дома, разрушалась гражданская инфраструктура, гибли мирные люди, иногда даже в больших количествах, были обстрелы автобусов с пассажирами, обстрелы многоквартирных жилых домов в спальных районах, поэтому всех этих преступлений нельзя перечислить за час и за два", - заявил собеседник агентства. "Приказ, который поступил в 2014 году (о начале АТО – ред.) был изначально антиконституционный и преступный", - подчеркнул Марочко.
https://ria.ru/20230413/prestupleniya-1864947318.html
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт

Марочко заявил, что перечесть все преступления Киева в Донбассе с 2014 года невозможно

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев совершил не поддающееся подсчету количество военных преступлений с начала конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
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"Говоря о количествах преступлений со стороны украинских боевиков с 2014 года - их бессметное количество, и перечесть их все просто невозможно. Я, как непосредственный участник ополчения в 2014 году, и по сей день не просто на словах, а на деле вижу те преступления, которые совершают украинские боевики", - сказал Марочко. Он уточнил, что в статусе официального представителя Народной милиции ЛНР неоднократно выезжал на места обстрелов.
"Разрушались мирные дома, разрушалась гражданская инфраструктура, гибли мирные люди, иногда даже в больших количествах, были обстрелы автобусов с пассажирами, обстрелы многоквартирных жилых домов в спальных районах, поэтому всех этих преступлений нельзя перечислить за час и за два", - заявил собеседник агентства.
"Приказ, который поступил в 2014 году (о начале АТО – ред.) был изначально антиконституционный и преступный", - подчеркнул Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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