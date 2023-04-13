https://ria.ru/20230413/donbass-1864993942.html

Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт

Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2023

Число преступлений Киева в Донбассе не поддается подсчету, считает эксперт

Киев совершил не поддающееся подсчету количество военных преступлений с начала конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:15

2023-04-13T11:15

2023-04-13T11:15

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

украина

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев совершил не поддающееся подсчету количество военных преступлений с начала конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. "Говоря о количествах преступлений со стороны украинских боевиков с 2014 года - их бессметное количество, и перечесть их все просто невозможно. Я, как непосредственный участник ополчения в 2014 году, и по сей день не просто на словах, а на деле вижу те преступления, которые совершают украинские боевики", - сказал Марочко. Он уточнил, что в статусе официального представителя Народной милиции ЛНР неоднократно выезжал на места обстрелов. "Разрушались мирные дома, разрушалась гражданская инфраструктура, гибли мирные люди, иногда даже в больших количествах, были обстрелы автобусов с пассажирами, обстрелы многоквартирных жилых домов в спальных районах, поэтому всех этих преступлений нельзя перечислить за час и за два", - заявил собеседник агентства. "Приказ, который поступил в 2014 году (о начале АТО – ред.) был изначально антиконституционный и преступный", - подчеркнул Марочко.

https://ria.ru/20230413/prestupleniya-1864947318.html

https://ria.ru/20230407/zakhoroneniya-1863887102.html

луганская народная республика

украина

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр