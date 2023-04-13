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В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о серьезности утечки документов - РИА Новости, 13.04.2023
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12:29 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865016878.html
В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о серьезности утечки документов
В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о серьезности утечки документов - РИА Новости, 13.04.2023
В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о серьезности утечки документов
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос, насколько серьезной была утечка секретных документов Пентагона, заявив, что изучение и... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:29
2023-04-13T23:46
в мире
россия
сша
карин жан-пьер
дмитрий песков
нато
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос, насколько серьезной была утечка секретных документов Пентагона, заявив, что изучение и оценка ситуации продолжается. "Как я сказала, минюст США сейчас оценивает ситуацию, поэтому я не буду опережать эту оценку... Но мы также говорили, что, конечно, мы озабочены потенциальной угрозой национальной безопасности", - ответила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга на вопрос одного из журналистов, насколько серьезной является утечка. Пресс-секретарь Белого дома также отказалась комментировать информацию Washington Post об источнике утечки секретных данных Пентагона. "Я не буду комментировать материал Post", - заявила она. Ранее газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились утекшие в сеть материалы, сообщила, что человек, стоявший за утечкой секретных документов США, заявлял, что получил их на некой "военной базе", где работал. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230413/utechka-1865010491.html
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в мире, россия, сша, карин жан-пьер, дмитрий песков, нато, утечка материалов пентагона
В мире, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Песков, НАТО, Утечка материалов Пентагона
В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о серьезности утечки документов

Представитель Белого дома уклонилась от ответа о серьезности утечки секретных документов

© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос, насколько серьезной была утечка секретных документов Пентагона, заявив, что изучение и оценка ситуации продолжается.
"Как я сказала, минюст США сейчас оценивает ситуацию, поэтому я не буду опережать эту оценку... Но мы также говорили, что, конечно, мы озабочены потенциальной угрозой национальной безопасности", - ответила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга на вопрос одного из журналистов, насколько серьезной является утечка.
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Пентагон ограничил доступ к слитым документам
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Пресс-секретарь Белого дома также отказалась комментировать информацию Washington Post об источнике утечки секретных данных Пентагона. "Я не буду комментировать материал Post", - заявила она.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились утекшие в сеть материалы, сообщила, что человек, стоявший за утечкой секретных документов США, заявлял, что получил их на некой "военной базе", где работал.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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