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В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев

В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев - РИА Новости, 13.04.2023

В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев

В Запорожской области растет число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:24

2023-04-13T05:24

2023-04-13T05:24

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

литва

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Запорожской области растет число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Число иностранных добровольцев, прибывающих в зону СВО, заметно возросло. К примеру, в последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия. Речь идет уже о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и их количество увеличивается. Лидерами по количеству воюющих на нашей стороне из прибалтийских стран являются литовцы", - сказал Рогов. По его словам, в перспективе добровольцев из Литвы можно объединить в отдельное подразделение имени "литовской Зои Космодемьянской" - героя Советского Союза Марите Мельникайте, которая являлась участницей партизанского движения и боролась в годы Великой Отечественной войны против фашистской оккупации.

запорожская область

литва

россия

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безопасность, запорожская область, литва, владимир рогов, россия