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В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/dobrovoltsy-1864946811.html
В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев
В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев - РИА Новости, 13.04.2023
В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев
В Запорожской области растет число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:24
2023-04-13T05:24
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
литва
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Запорожской области растет число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Число иностранных добровольцев, прибывающих в зону СВО, заметно возросло. К примеру, в последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия. Речь идет уже о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и их количество увеличивается. Лидерами по количеству воюющих на нашей стороне из прибалтийских стран являются литовцы", - сказал Рогов. По его словам, в перспективе добровольцев из Литвы можно объединить в отдельное подразделение имени "литовской Зои Космодемьянской" - героя Советского Союза Марите Мельникайте, которая являлась участницей партизанского движения и боролась в годы Великой Отечественной войны против фашистской оккупации.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, литва, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Литва, Владимир Рогов, Россия
В Запорожской области заявили о росте числа иностранных добровольцев

Рогов: в Запорожской области растет число иностранцев, желающих воевать на стороне России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Запорожской области растет число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Число иностранных добровольцев, прибывающих в зону СВО, заметно возросло. К примеру, в последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия. Речь идет уже о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и их количество увеличивается. Лидерами по количеству воюющих на нашей стороне из прибалтийских стран являются литовцы", - сказал Рогов.
"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.

Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе

Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе

Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".

Боец спецназа Ахмат заряжает магазин патронами на кременском участке фронта в Донбассе

Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.

Снайпер спецназа Ахмат выдвигается на позицию на кременском участке фронта в Донбассе

"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.

Боец спецназа Ахмат совершает намаз на кременском участке фронта в Донбассе

Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.

Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе

Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.

Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе

"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.

Боец спецназа Ахмат на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе

Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 8

Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 8
По его словам, в перспективе добровольцев из Литвы можно объединить в отдельное подразделение имени "литовской Зои Космодемьянской" - героя Советского Союза Марите Мельникайте, которая являлась участницей партизанского движения и боролась в годы Великой Отечественной войны против фашистской оккупации.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЛитваВладимир РоговРоссия
 
 
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