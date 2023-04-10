https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html

"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе

"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе - РИА Новости, 10.04.2023

"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе

В районе Кременной несколько месяцев идут ожесточенные бои, украинские силы регулярно обстреливают город. Спецназ "Ахмат", который держит оборону на этом... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:55

2023-04-10T13:55

2023-04-10T13:55

фото

специальная военная операция на украине

донбасс

ситуация в днр и лнр

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В районе Кременной несколько месяцев идут ожесточенные бои, украинские силы регулярно обстреливают город. Спецназ "Ахмат", который держит оборону на этом участке, — в фотоленте Ria.ru.

донбасс

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2023

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