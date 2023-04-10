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"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html
"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе
"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе - РИА Новости, 10.04.2023
"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе
В районе Кременной несколько месяцев идут ожесточенные бои, украинские силы регулярно обстреливают город. Спецназ "Ахмат", который держит оборону на этом... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:55
2023-04-10T13:55
фото
специальная военная операция на украине
донбасс
ситуация в днр и лнр
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В районе Кременной несколько месяцев идут ожесточенные бои, украинские силы регулярно обстреливают город. Спецназ "Ахмат", который держит оборону на этом участке, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донбасс, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР

"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе

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В районе Кременной несколько месяцев идут ожесточенные бои, украинские силы регулярно обстреливают город. Спецназ "Ахмат", который держит оборону на этом участке, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.

Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе

Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе

Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".

Боец спецназа Ахмат заряжает магазин патронами на кременском участке фронта в Донбассе

Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.

Снайпер спецназа Ахмат выдвигается на позицию на кременском участке фронта в Донбассе

"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.

Боец спецназа Ахмат совершает намаз на кременском участке фронта в Донбассе

Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.

Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе

Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.

Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе

"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.

Боец спецназа Ахмат на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе

Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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