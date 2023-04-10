"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе

Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.
Ситуация на Кременском направлении в Донбассе остается сложной.
Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
Украинские силовики периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".
Среди тех, кто им противостоит, — бойцы спецназа "Ахмат".
"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.
"Бывают вылазки ДРГ противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти", — рассказал один из военных.
Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.
Боец спецназа "Ахмат" совершает намаз на Кременском участке фронта в Донбассе.
Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.
Спецназовцы говорят, что готовы отразить возможные контратаки украинской армии.
"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.
"Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил командир одного из подразделений.
Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.
Боец на кухне в блиндаже на кременском участке фронта в Донбассе.