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Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем - РИА Новости, 13.04.2023
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16:20 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/denisov-1865097345.html
Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем
Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем - РИА Новости, 13.04.2023
Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем
Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), до развода бил свою жену и... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:20
2023-04-13T16:20
россия
украина
взрыв в кафе в петербурге
безопасность
владлен татарский
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), до развода бил свою жену и отказался помогать ребенку, рассказала РИА Новости знакомая семьи бывшей супруги Денисова. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. "Она с ним три года в разводе. Никаких контактов. Ребенку он не помогает, ни копейки… Он ее ударил. Это три года назад. Она с ним развелась, потому что это человек ужасный", - сказала собеседница агентства, уточнив, что последний раз они видели Денисова в январе 2020 года. По ее словам, Денисов оформил в Мариуполе детское пособие и сам тратил эти деньги. "И он их получал и ни копейки не давал", - сказала знакомая семьи. Собеседница агентства назвала Денисова неуравновешенным и неприятным в общении человеком. Ее не удивило, что его подозревают в причастности к теракту. "За деньги он может все. И мать родную продаст", - сказала она. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865074941.html
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россия, украина, взрыв в кафе в петербурге, безопасность, владлен татарский
Россия, Украина, Взрыв в кафе в Петербурге, Безопасность, Владлен Татарский
Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем

Знакомая украинца Денисова рассказала, что он до развода бил жену и не помогал ребенку

Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский. Архивное фото
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), до развода бил свою жену и отказался помогать ребенку, рассказала РИА Новости знакомая семьи бывшей супруги Денисова.
По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского
Вчера, 15:19
"Она с ним три года в разводе. Никаких контактов. Ребенку он не помогает, ни копейки… Он ее ударил. Это три года назад. Она с ним развелась, потому что это человек ужасный", - сказала собеседница агентства, уточнив, что последний раз они видели Денисова в январе 2020 года. По ее словам, Денисов оформил в Мариуполе детское пособие и сам тратил эти деньги. "И он их получал и ни копейки не давал", - сказала знакомая семьи.
Собеседница агентства назвала Денисова неуравновешенным и неприятным в общении человеком. Ее не удивило, что его подозревают в причастности к теракту. "За деньги он может все. И мать родную продаст", - сказала она.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
РоссияУкраинаВзрыв в кафе в ПетербургеБезопасностьВладлен Татарский
 
 
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