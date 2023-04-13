https://ria.ru/20230413/denisov-1865097345.html

Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем

Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем - РИА Новости, 13.04.2023

Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о нем

Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), до развода бил свою жену и... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:20

2023-04-13T16:20

2023-04-13T16:20

россия

украина

взрыв в кафе в петербурге

безопасность

владлен татарский

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), до развода бил свою жену и отказался помогать ребенку, рассказала РИА Новости знакомая семьи бывшей супруги Денисова. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. "Она с ним три года в разводе. Никаких контактов. Ребенку он не помогает, ни копейки… Он ее ударил. Это три года назад. Она с ним развелась, потому что это человек ужасный", - сказала собеседница агентства, уточнив, что последний раз они видели Денисова в январе 2020 года. По ее словам, Денисов оформил в Мариуполе детское пособие и сам тратил эти деньги. "И он их получал и ни копейки не давал", - сказала знакомая семьи. Собеседница агентства назвала Денисова неуравновешенным и неприятным в общении человеком. Ее не удивило, что его подозревают в причастности к теракту. "За деньги он может все. И мать родную продаст", - сказала она. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.

https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865074941.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, взрыв в кафе в петербурге, безопасность, владлен татарский