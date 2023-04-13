https://ria.ru/20230413/delo-1865084598.html

КПРФ призвала завести дело из-за слов директора ГМИИ о Сталине

КПРФ призвала завести дело из-за слов директора ГМИИ о Сталине - РИА Новости, 13.04.2023

КПРФ призвала завести дело из-за слов директора ГМИИ о Сталине

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести уголовное дело в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:43

2023-04-13T15:43

2023-04-13T16:47

россия

елизавета лихачева

иосиф сталин (джугашвили)

александр бастрыкин

госдума рф

кпрф

общество

культура

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести уголовное дело в отношении директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, за оскорбление фигуры Иосифа Сталина. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после инцидента с высказываниями директора музея им. Пушкина Елизаветы Лихачевой в адрес Иосифа Сталина, целью поручения стал запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев. Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из интервью Лихачева рассказала о своем отношении к Иосифу Сталину, отметив, что споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. По ее мнению, Сталин является предметом поп-культуры, как Микки-Маус. "Прошу провести в отношении Лихачевой процессуальную проверку по ч. 1 ст. 213, ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, при наличии оснований возбудить уголовное дело. На время проверки прошу отстранить Лихачеву от работы. О результате рассмотрения просим проинформировать Государственную Думу с приложением копии процессуального решения", - сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости). Под заявлением подписались депутаты Сергей Обухов, Денис Парфёнов и Михаил Матвеев. Как указывается в заявлении, Лихачева допустила оскорбительные высказывания в адрес Сталина. "В этой связи высказывания Лихачевой подлежат и правовой оценке с позиции ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, поскольку оскорбительные высказывания были совершены публично, с использованием средств массовой информации и сети " Интернет" касались участника Великой Отечественной войны... Также полагаем, что названные оскорбительные высказывания Лихачевой содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, поскольку свои действия Лихачева совершила умышленно", - сказано в документе. Часть 3 статьи УК РФ 354.1." Реабилитация нацизма" предполагает ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично. Такое деяние наказывается штрафом до 3 млн руб, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Часть 1 статьи УК РФ 213 "Хулиганство" предусматривает в том числе нарушение по мотивам политической и идеологической ненависти или вражды и влечёт за собой наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами. По словам авторов заявления, оскорбляя Сталина, Лихачева "выполняет заказ определенных реваншистских сил на искажение истории и нивелирование роли советского народа в победе над фашизмом". По словам Парфенова, депутаты КПРФ планируют обратиться в Минкультуры самостоятельно.

https://ria.ru/20230321/pushkinskiy-1859475073.html

https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859498982.html

https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html

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Екатерина Зайцева

россия, елизавета лихачева, иосиф сталин (джугашвили), александр бастрыкин, госдума рф, кпрф, общество