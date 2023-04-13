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Лула заявил об укреплении роли банка БРИКС в достижении лучшего мира - РИА Новости, 13.04.2023
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10:32 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/briks-1864979626.html
Лула заявил об укреплении роли банка БРИКС в достижении лучшего мира
Лула заявил об укреплении роли банка БРИКС в достижении лучшего мира - РИА Новости, 13.04.2023
Лула заявил об укреплении роли банка БРИКС в достижении лучшего мира
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг в Шанхае заявил об укреплении ведущей роли Нового банка развития БРИКС в достижении лучшего мира, без... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:32
2023-04-13T10:32
брикс
новый банк развития
луис инасиу лула да силва
бразилия
китай
шанхай
в мире
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ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг в Шанхае заявил об укреплении ведущей роли Нового банка развития БРИКС в достижении лучшего мира, без нищеты и голода. Президент Бразилии с 12 по 15 апреля совершает государственный визит в Китай. В четверг Лула да Силва посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае, она стала его первой официальной остановкой в ходе визита в КНР. Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка, впервые глава государства посетил штаб-квартиру банка в Шанхае и лично выступил перед сотрудниками. Бразильский лидер также встретился с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. "Новый банк развития является продуктом партнерства стран БРИКС, целью которого является создание мира с меньшей бедностью, меньшим неравенством и большей устойчивостью. Вступая в должность президента, госпожа Дилма Роуссефф привносит свой обширный опыт и знания в области государственной политики и работы на международной арене, тем самым укрепляя ведущую роль НБР в достижении лучшего мира, без нищеты и голода", - приводит сайт слова бразильского президента. Отмечается, что в ходе посещения НБР Лула да Силва также обсудил с высшим руководством банка текущие и потенциальные проекты в Бразилии, в частности в области возобновляемой и чистой энергии, транспортной инфраструктуры, водоснабжения. Бывшая президент Бразилии Роуссефф 24 марта была избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития). НБР был учрежден странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
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брикс, новый банк развития, луис инасиу лула да силва, бразилия, китай, шанхай, в мире
БРИКС, Новый банк развития, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Китай, Шанхай, В мире
Лула заявил об укреплении роли банка БРИКС в достижении лучшего мира

Президент Бразилии заявил об укреплении ведущей роли банка БРИКС в достижении лучшего мира

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг в Шанхае заявил об укреплении ведущей роли Нового банка развития БРИКС в достижении лучшего мира, без нищеты и голода.
Президент Бразилии с 12 по 15 апреля совершает государственный визит в Китай. В четверг Лула да Силва посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае, она стала его первой официальной остановкой в ходе визита в КНР. Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка, впервые глава государства посетил штаб-квартиру банка в Шанхае и лично выступил перед сотрудниками. Бразильский лидер также встретился с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф.
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"Новый банк развития является продуктом партнерства стран БРИКС, целью которого является создание мира с меньшей бедностью, меньшим неравенством и большей устойчивостью. Вступая в должность президента, госпожа Дилма Роуссефф привносит свой обширный опыт и знания в области государственной политики и работы на международной арене, тем самым укрепляя ведущую роль НБР в достижении лучшего мира, без нищеты и голода", - приводит сайт слова бразильского президента.
Отмечается, что в ходе посещения НБР Лула да Силва также обсудил с высшим руководством банка текущие и потенциальные проекты в Бразилии, в частности в области возобновляемой и чистой энергии, транспортной инфраструктуры, водоснабжения.
Бывшая президент Бразилии Роуссефф 24 марта была избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития).
НБР был учрежден странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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БРИКСНовый банк развитияЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияКитайШанхайВ мире
 
 
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