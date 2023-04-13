https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России - РИА Новости, 13.04.2023
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России
США пытались создать свою биологическую программу и лаборатории в России в 90-е годы в рамках программы Нанна-Лугара, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:55
2023-04-13T12:55
2023-04-13T13:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. США пытались создать свою биологическую программу и лаборатории в России в 90-е годы в рамках программы Нанна-Лугара, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. 13-14 апреля в Санкт-Петербурге проходят мероприятия весенней сессии МПА СНГ. По поручению председателя СФ Валентины Матвиенко Косачёв также рассказал коллегам о результатах расследования парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, информация была принята к сведению."К концу дня 24 февраля (2022 г), ещё до того, как мы успели взять под контроль все лаборатории... вся вещественно-доказательная база была уничтожена. Что они говорят? "А мы заботились о здоровье людей..." Но мы же не дети, мы понимаем", - подчеркнул вице-спикер СФ.Он также отметил, что США действуют "непрозрачно" в своей биологической активности, эта деятельность "вызывает серьёзные вопросы с точки зрения выполнения КБТО""При этом полагаем, что развитие сотрудничества между государствами СНГ в биологической сфере требует принятия действенных мер по ограничению военно-биологической деятельности третьих стран на наших территориях. Сбалансированному наращиванию такого взаимодействия способствует заключение двусторонних межправительственных меморандумов о взаимопонимании по вопросам обеспечения биобезопасности, а также учреждение двусторонних консультативных комиссий с подписавшими меморандумы государствами", - заключил парламентарий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. Комиссия начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html
https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864764209.html
https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html
https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864426625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, снг, госдума рф
В мире, США, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, СНГ, Госдума РФ
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России
Сенатор Косачев рассказал парламентариям СНГ о попытках США создать биопрограмму в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. США пытались создать свою биологическую программу и лаборатории в России в 90-е годы в рамках программы Нанна-Лугара, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
13-14 апреля в Санкт-Петербурге проходят мероприятия весенней сессии МПА СНГ
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"В России в 90-е годы имели большое сотрудничество в рамках программы Нанна-Лугара, у нас был свой научный... центр, который занимался ядерным оружием, химическим, бактериологическим, и всё это делалось якобы для того, чтобы помочь нам решить наши проблемы... но довольно быстро мы к концу 90-х поняли, что американцы ничего из соображений благотворительности не делают, и мы достаточно быстро эту программу свернули", - сказал он в ходе заседания постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
По поручению председателя СФ Валентины Матвиенко Косачёв также рассказал коллегам о результатах расследования парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, информация была принята к сведению.
"К концу дня 24 февраля (2022 г), ещё до того, как мы успели взять под контроль все лаборатории... вся вещественно-доказательная база была уничтожена. Что они говорят? "А мы заботились о здоровье людей..." Но мы же не дети, мы понимаем", - подчеркнул вице-спикер СФ.
Комиссия рассказала о работе биолабораторий США в экс-республиках СССР
Он также отметил, что США действуют "непрозрачно" в своей биологической активности, эта деятельность "вызывает серьёзные вопросы с точки зрения выполнения КБТО"
"При этом полагаем, что развитие сотрудничества между государствами СНГ в биологической сфере требует принятия действенных мер по ограничению военно-биологической деятельности третьих стран на наших территориях. Сбалансированному наращиванию такого взаимодействия способствует заключение двусторонних межправительственных меморандумов о взаимопонимании по вопросам обеспечения биобезопасности, а также учреждение двусторонних консультативных комиссий с подписавшими меморандумы государствами", - заключил парламентарий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Названы новые имена участников американских военно-биологических программ
Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума.
Комиссия начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад.
По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон
, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира