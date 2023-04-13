https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде

В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде - РИА Новости, 13.04.2023

В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде

"Белый" дождь в Белгороде мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения, а не пеплом с Камчатки, в Москве он ещё менее вероятен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:23

2023-04-13T19:23

2023-04-13T21:09

белгород

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происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Белый" дождь в Белгороде мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения, а не пеплом с Камчатки, в Москве он ещё менее вероятен, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее появилась информация, что в Белгороде прошел "белый" дождь, ученые установили, что в его составе был вулканический пепел, возможно, что с Камчатки.Как он отметил в своём телеграм-канале, пепел вулкана Шивелуч, чтобы попасть в город Белгород, должен был за 72 часа, прошедших с момента извержения, преодолеть примерно 18 тысяч километров. Таким образом, средняя скорость перемещения воздушных масс составила бы примерно 230 километров в секунду. Теоретически, ветры такой скорости в стратосфере бывают, но не на протяжении всей окружности Земли, необходимо добавить время на поднятие, а затем падение частиц пепла из стратосферы на землю, что происходит существенно медленнее."Скорее в Белгородской области могли выпасть вместе с дождем продукты горения каких-то веществ/боеприпасов и тому подобное... А еще более вероятно, и я считают эту версию наиболее правильной, учитывая восточные и юго-восточный ветры, дующие сегодня в атмосфере над югом Европейской России, это могли быть отголоски пыльных бурь, наблюдавшихся вчера в Казахстане, и вечером среду добравшихся до Астраханской области, а сегодня и до Волгоградской и Воронежской областей", - написал Леус.В разговоре с РИА Новости он уточнил, что появление пепла в Москве ещё менее вероятно."Теоретически это всё возможно, но не в таких концентрациях, чтобы мы это заметили, и не за такой короткий срок", - добавил Леус.В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что такой дождь мог выпасть в Белгороде из-за боев, проходящих в зоне спецоперации."Все-таки там зона СВО рядом, там идут сильнейшие дожди на Донбассе сейчас, очень сильные дожди, аномальные осадки. И соответственно, боевые действия идут, продукты горения от боеприпасов, взрывы, горение, пожары, поэтому это тоже частично могло попадать в орбиту этого циклона и, соответственно, выпадать в виде осадков с примесями всевозможных пороховых веществ и так далее", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что подобный дождь в столице невозможен."Никаких дождей в Москве с примесями быть не может, потому что в столице дожди не ожидаются в ближайшие пять суток. У нас стоит блокирующий антициклон, он вообще сюда никого не пускает - ни ветры, ни дождевые тучи, ничего", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20230413/pesok-1865094028.html

https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html

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