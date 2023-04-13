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В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде - РИА Новости, 13.04.2023
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19:23 13.04.2023 (обновлено: 21:09 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html
В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде
В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде - РИА Новости, 13.04.2023
В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде
"Белый" дождь в Белгороде мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения, а не пеплом с Камчатки, в Москве он ещё менее вероятен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:23
2023-04-13T21:09
белгород
камчатка
москва
михаил леус
экология в россии
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Белый" дождь в Белгороде мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения, а не пеплом с Камчатки, в Москве он ещё менее вероятен, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее появилась информация, что в Белгороде прошел "белый" дождь, ученые установили, что в его составе был вулканический пепел, возможно, что с Камчатки.Как он отметил в своём телеграм-канале, пепел вулкана Шивелуч, чтобы попасть в город Белгород, должен был за 72 часа, прошедших с момента извержения, преодолеть примерно 18 тысяч километров. Таким образом, средняя скорость перемещения воздушных масс составила бы примерно 230 километров в секунду. Теоретически, ветры такой скорости в стратосфере бывают, но не на протяжении всей окружности Земли, необходимо добавить время на поднятие, а затем падение частиц пепла из стратосферы на землю, что происходит существенно медленнее."Скорее в Белгородской области могли выпасть вместе с дождем продукты горения каких-то веществ/боеприпасов и тому подобное... А еще более вероятно, и я считают эту версию наиболее правильной, учитывая восточные и юго-восточный ветры, дующие сегодня в атмосфере над югом Европейской России, это могли быть отголоски пыльных бурь, наблюдавшихся вчера в Казахстане, и вечером среду добравшихся до Астраханской области, а сегодня и до Волгоградской и Воронежской областей", - написал Леус.В разговоре с РИА Новости он уточнил, что появление пепла в Москве ещё менее вероятно."Теоретически это всё возможно, но не в таких концентрациях, чтобы мы это заметили, и не за такой короткий срок", - добавил Леус.В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что такой дождь мог выпасть в Белгороде из-за боев, проходящих в зоне спецоперации."Все-таки там зона СВО рядом, там идут сильнейшие дожди на Донбассе сейчас, очень сильные дожди, аномальные осадки. И соответственно, боевые действия идут, продукты горения от боеприпасов, взрывы, горение, пожары, поэтому это тоже частично могло попадать в орбиту этого циклона и, соответственно, выпадать в виде осадков с примесями всевозможных пороховых веществ и так далее", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что подобный дождь в столице невозможен."Никаких дождей в Москве с примесями быть не может, потому что в столице дожди не ожидаются в ближайшие пять суток. У нас стоит блокирующий антициклон, он вообще сюда никого не пускает - ни ветры, ни дождевые тучи, ничего", - отметил Тишковец.
https://ria.ru/20230413/pesok-1865094028.html
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белгород, камчатка, москва, михаил леус, экология в россии, россия, происшествия
Белгород, Камчатка, Москва, Михаил Леус, Экология в России, Россия, Происшествия
В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде

Эксперт "Фобос" Леус: белый дождь в Белгороде мог быть отголоском пыльных бурь

© Фото : Белгород №1. Люди/TelegramБелый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области
Белый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Белгород №1. Люди/Telegram
Белый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Белый" дождь в Белгороде мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения, а не пеплом с Камчатки, в Москве он ещё менее вероятен, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее появилась информация, что в Белгороде прошел "белый" дождь, ученые установили, что в его составе был вулканический пепел, возможно, что с Камчатки.
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Как он отметил в своём телеграм-канале, пепел вулкана Шивелуч, чтобы попасть в город Белгород, должен был за 72 часа, прошедших с момента извержения, преодолеть примерно 18 тысяч километров. Таким образом, средняя скорость перемещения воздушных масс составила бы примерно 230 километров в секунду. Теоретически, ветры такой скорости в стратосфере бывают, но не на протяжении всей окружности Земли, необходимо добавить время на поднятие, а затем падение частиц пепла из стратосферы на землю, что происходит существенно медленнее.
"Скорее в Белгородской области могли выпасть вместе с дождем продукты горения каких-то веществ/боеприпасов и тому подобное... А еще более вероятно, и я считают эту версию наиболее правильной, учитывая восточные и юго-восточный ветры, дующие сегодня в атмосфере над югом Европейской России, это могли быть отголоски пыльных бурь, наблюдавшихся вчера в Казахстане, и вечером среду добравшихся до Астраханской области, а сегодня и до Волгоградской и Воронежской областей", - написал Леус.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что появление пепла в Москве ещё менее вероятно.
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"Теоретически это всё возможно, но не в таких концентрациях, чтобы мы это заметили, и не за такой короткий срок", - добавил Леус.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что такой дождь мог выпасть в Белгороде из-за боев, проходящих в зоне спецоперации.
"Все-таки там зона СВО рядом, там идут сильнейшие дожди на Донбассе сейчас, очень сильные дожди, аномальные осадки. И соответственно, боевые действия идут, продукты горения от боеприпасов, взрывы, горение, пожары, поэтому это тоже частично могло попадать в орбиту этого циклона и, соответственно, выпадать в виде осадков с примесями всевозможных пороховых веществ и так далее", - рассказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что подобный дождь в столице невозможен.
"Никаких дождей в Москве с примесями быть не может, потому что в столице дожди не ожидаются в ближайшие пять суток. У нас стоит блокирующий антициклон, он вообще сюда никого не пускает - ни ветры, ни дождевые тучи, ничего", - отметил Тишковец.
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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1 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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2 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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3 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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7 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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8 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
11 из 11

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
2 из 11

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
3 из 11

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
4 из 11

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
5 из 11

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
7 из 11

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
8 из 11

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
10 из 11

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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11 из 11
 
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