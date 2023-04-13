https://ria.ru/20230413/bayden-1865120043.html

Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение

Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 13.04.2023

Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение

Пользователей Twitter рассмешила попавшая на видео реакция пса президента Ирландии Майкла Хиггинса на Джо Байдена. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:24

2023-04-13T17:24

2023-04-13T17:41

в мире

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джо байден

майкл хиггинс

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешила попавшая на видео реакция пса президента Ирландии Майкла Хиггинса на Джо Байдена.На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что американский лидер попытался позвать собаку к себе, но та лишь облаяла его в ответ. "Собаки чувствуют истинный характер людей", — пошутил один из комментаторов."Байден просто не умеет общаться с животными", — написал третий."Она очень умная, сразу чувствует плохого человека", — поделился мнением еще один пользователь."Мне уже нравится эта собака", — отметил другой.Байден с 11 по 14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии.

https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html

https://ria.ru/20230413/bayden-1865088216.html

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в мире, ирландия, джо байден, майкл хиггинс, twitter, великобритания