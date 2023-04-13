https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864950922.html
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске
Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:04
2023-04-13T07:04
2023-04-13T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
артемовск
донецкая народная республика
россия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов группы "Вагнер". Видео подрыва зданий, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства. "Противник использует такую тактику. Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них проседает. На отходе они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что его подразделение получило задачу штурмовать здание бывшей фабрики с капитальными стенами. Его украинские бойцы тоже взорвали при отступлении ночью. "Это был большой комплекс, мы его его окружили, уже собирались заходить. Это крупный завод давних времен постройки, очень крепкий. Думали, тяжело его будет штурмовать. Они его просто "сложили" и отошли к меньшей застройке. Чтобы уменьшить личный состав для обороны, рассредоточиться", — пояснил командир.Он отметил, что, помимо подрывов, киевские силовики еще и устраивают поджоги, заранее складируя в зданиях горючие материалы. Как заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений сейчас находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По информации Минобороны, за предыдущие сутки штурмовые отряды "Вагнера" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, артемовск, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске
Украинские силовики при отступлении подорвали несколько многоэтажных домов в Артемовске
АРТЕМОВСК (ДНР), 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов группы "Вагнер".
Видео подрыва зданий, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
"Противник использует такую тактику. Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них проседает. На отходе они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что его подразделение получило задачу штурмовать здание бывшей фабрики с капитальными стенами. Его украинские бойцы тоже взорвали при отступлении ночью.
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.
1 из 12
На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.
2 из 12
Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
3 из 12
Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.
4 из 12
Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.
5 из 12
Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.
6 из 12
Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.
7 из 12
В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.
8 из 12
Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.
9 из 12
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.
10 из 12
Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.
11 из 12
"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.
12 из 12
Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.
1 из 12
На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.
2 из 12
Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
3 из 12
Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.
4 из 12
Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.
5 из 12
Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.
6 из 12
Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.
7 из 12
В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.
8 из 12
Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.
9 из 12
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.
10 из 12
Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.
11 из 12
"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.
12 из 12
"Это был большой комплекс, мы его его окружили, уже собирались заходить. Это крупный завод давних времен постройки, очень крепкий. Думали, тяжело его будет штурмовать. Они его просто "сложили" и отошли к меньшей застройке. Чтобы уменьшить личный состав для обороны, рассредоточиться", — пояснил командир.
Он отметил, что, помимо подрывов, киевские силовики еще и устраивают поджоги, заранее складируя в зданиях горючие материалы.
«
"Они поджигают здания, чтобы была трудность зачистки. Были моменты, когда в здание заходили, успевали их выбить, а там находилось много соломы, резины. Одно здание они успели зажечь, трудность создало нам — во-первых, в передвижении, в наблюдении. А во-вторых, само здание сгорело", — добавил командир.
Как заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений сейчас находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По информации Минобороны, за предыдущие сутки штурмовые отряды "Вагнера" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.