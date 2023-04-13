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Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 13.04.2023 (обновлено: 11:26 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864950922.html
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске
Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:04
2023-04-13T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
артемовск
донецкая народная республика
россия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов группы "Вагнер". Видео подрыва зданий, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства. "Противник использует такую тактику. Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них проседает. На отходе они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что его подразделение получило задачу штурмовать здание бывшей фабрики с капитальными стенами. Его украинские бойцы тоже взорвали при отступлении ночью. "Это был большой комплекс, мы его его окружили, уже собирались заходить. Это крупный завод давних времен постройки, очень крепкий. Думали, тяжело его будет штурмовать. Они его просто "сложили" и отошли к меньшей застройке. Чтобы уменьшить личный состав для обороны, рассредоточиться", — пояснил командир.Он отметил, что, помимо подрывов, киевские силовики еще и устраивают поджоги, заранее складируя в зданиях горючие материалы. Как заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений сейчас находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По информации Минобороны, за предыдущие сутки штурмовые отряды "Вагнера" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
артемовск
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происшествия, артемовск, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия
Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске

Украинские силовики при отступлении подорвали несколько многоэтажных домов в Артемовске

© AP Photo / LIBKOSВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов группы "Вагнер".
Видео подрыва зданий, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
"Противник использует такую тактику. Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них проседает. На отходе они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что его подразделение получило задачу штурмовать здание бывшей фабрики с капитальными стенами. Его украинские бойцы тоже взорвали при отступлении ночью.
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

Боец ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

Разрушенные дома в поселке Опытное в пригороде Артемовска

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный на позициях ВСУ в Артемовске

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейное оружие, найденное на позициях ВСУ в Артемовске

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

Памятник героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

Бойцы ЧВК Вагнер около здания районной администрации в Артемовске

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Это был большой комплекс, мы его его окружили, уже собирались заходить. Это крупный завод давних времен постройки, очень крепкий. Думали, тяжело его будет штурмовать. Они его просто "сложили" и отошли к меньшей застройке. Чтобы уменьшить личный состав для обороны, рассредоточиться", — пояснил командир.
Он отметил, что, помимо подрывов, киевские силовики еще и устраивают поджоги, заранее складируя в зданиях горючие материалы.
«

"Они поджигают здания, чтобы была трудность зачистки. Были моменты, когда в здание заходили, успевали их выбить, а там находилось много соломы, резины. Одно здание они успели зажечь, трудность создало нам — во-первых, в передвижении, в наблюдении. А во-вторых, само здание сгорело", — добавил командир.

Как заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений сейчас находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По информации Минобороны, за предыдущие сутки штурмовые отряды "Вагнера" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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