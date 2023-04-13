https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864950922.html

Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске

Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023

Отступающие украинские военные подрывают и сжигают жилые дома в Артемовске

Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:04

2023-04-13T07:04

2023-04-13T11:26

специальная военная операция на украине

происшествия

артемовск

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c264cf06c69de88002ef0fd9f84a1fc7.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов, рассказал РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов группы "Вагнер". Видео подрыва зданий, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства. "Противник использует такую тактику. Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них проседает. На отходе они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что его подразделение получило задачу штурмовать здание бывшей фабрики с капитальными стенами. Его украинские бойцы тоже взорвали при отступлении ночью. "Это был большой комплекс, мы его его окружили, уже собирались заходить. Это крупный завод давних времен постройки, очень крепкий. Думали, тяжело его будет штурмовать. Они его просто "сложили" и отошли к меньшей застройке. Чтобы уменьшить личный состав для обороны, рассредоточиться", — пояснил командир.Он отметил, что, помимо подрывов, киевские силовики еще и устраивают поджоги, заранее складируя в зданиях горючие материалы. Как заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений сейчас находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По информации Минобороны, за предыдущие сутки штурмовые отряды "Вагнера" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

артемовск

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, артемовск, донецкая народная республика, россия