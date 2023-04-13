https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864943644.html

В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов

В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов - РИА Новости, 13.04.2023

В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов

Украинские военнослужащие намеренно поджигали в Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты, в том числе таким образом сожгли здание, пережившее Великую... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:35

2023-04-13T03:35

2023-04-13T03:41

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие намеренно поджигали в Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты, в том числе таким образом сожгли здание, пережившее Великую Отечественную войну, рассказала РИА Новости эвакуированная из города местная жительница. "У нас было красивое старинное здание, там магазин "Алло" находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли", — сказала женщина. По ее словам, этот дом построили еще до Великой Отечественной войны.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.

артемовск

россия

горловка

украина

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безопасность, артемовск, россия, горловка, украина