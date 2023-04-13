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В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 13.04.2023 (обновлено: 03:41 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864943644.html
В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов
В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов - РИА Новости, 13.04.2023
В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов
Украинские военнослужащие намеренно поджигали в Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты, в том числе таким образом сожгли здание, пережившее Великую... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:35
2023-04-13T03:41
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие намеренно поджигали в Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты, в том числе таким образом сожгли здание, пережившее Великую Отечественную войну, рассказала РИА Новости эвакуированная из города местная жительница. "У нас было красивое старинное здание, там магазин "Алло" находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли", — сказала женщина. По ее словам, этот дом построили еще до Великой Отечественной войны.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
артемовск
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безопасность, артемовск, россия, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Горловка, Украина
В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов

Военные Украины намеренно поджигали дома в Артемовске для съемки видеосюжетов

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие намеренно поджигали в Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты, в том числе таким образом сожгли здание, пережившее Великую Отечественную войну, рассказала РИА Новости эвакуированная из города местная жительница.
"У нас было красивое старинное здание, там магазин "Алло" находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли", — сказала женщина.
По ее словам, этот дом построили еще до Великой Отечественной войны.
«
"Здание пережило Вторую мировую войну, эта улица, на которой это здание находилось, Вторую мировую пережила. На данный момент уже и фасадов нет", — заключила жительница Артемовска.
Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

Боец ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

Разрушенные дома в поселке Опытное в пригороде Артемовска

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный на позициях ВСУ в Артемовске

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейное оружие, найденное на позициях ВСУ в Артемовске

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

Памятник героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

Бойцы ЧВК Вагнер около здания районной администрации в Артемовске

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 12

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед ", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияГорловкаУкраина
 
 
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