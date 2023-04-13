https://ria.ru/20230413/afganistan-1865001950.html

Иран, Россия и КНР призвали США ответить за ситуацию в Афганистане

Иран, Россия и КНР призвали США ответить за ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 13.04.2023

Иран, Россия и КНР призвали США ответить за ситуацию в Афганистане

США и их союзники должны взять ответственность за сложную ситуацию в Афганистане, а также снять санкции и вернуть активы, удерживаемые за рубежом, призвали в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:42

2023-04-13T11:42

2023-04-13T11:42

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США и их союзники должны взять ответственность за сложную ситуацию в Афганистане, а также снять санкции и вернуть активы, удерживаемые за рубежом, призвали в совместном заявлении главы МИД Ирана, России, Китая и Пакистана после встречи в Самарканде. "Министры отметили, что США и их союзники должны взять ответственность за трудную ситуацию сейчас в Афганистане, должны немедленно снять односторонние санкции против Афганистана и вернуть на благо афганского народа его активы, находящиеся за пределами страны", - говорится в совместном заявлении глав МИД, опубликованном министерством иностранных дел Ирана в его телеграм-канале. Кроме того, министры иностранных дел Ирана, России, Китая и Пакистана решительно выступили против восстановления США и союзниками военных баз в Афганистане и вокруг него. По их мнению, это навредит миру и стабильности в регионе. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что министры иностранных дел России, Китая, Ирана и государственный министр по иностранным делам Пакистана проводят встречу в Самарканде. В Самарканде в четверг проходит министерская конференция стран-соседей Афганистана с участием глав МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Стороны обсудят дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране, а также развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула.

https://ria.ru/20230406/materialy-1863616649.html

https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html

иран

россия

афганистан

китай

пакистан

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, россия, афганистан, китай, пакистан, сша