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Дрозденко: Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:55 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/vosstanovlenie-1864848888.html
Дрозденко: Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя
Дрозденко: Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2023
Дрозденко: Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя
Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению подшефного микрорайона Мариуполя, который перед... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:55
2023-04-12T16:55
ленинградская область
мариуполь
александр дрозденко
ленинградская область
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ситуация в днр и лнр
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению подшефного микрорайона Мариуполя, который перед регионом поставил Минстрой РФ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном Телеграм-канале.Глава региона проинспектировал ход работ в микрорайоне, который восстанавливают ленинградские строители в Мариуполе в ходе поездки в ДНР."Микрорайон нам достался сложный, здесь шли ожесточенные бои. Сегодня перемены налицо - и в нашем микрорайоне, и в Мариуполе в целом. Обновляются фасады домов, устанавливаются перекрытия, окна, на улицах много автомобилей, ситуация меняется к лучшему. Задача для ленинградских строителей на этот год -- полностью завершить восстановление вверенного нам микрорайона", - отметил губернатор Ленобласти.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации добавили, что подшефный Ленинградской области микрорайон Мариуполя состоит из 77 объектов капитального строительства. Из них 14 подлежат полному демонтажу."Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где уничтожено практически все, кроме стен здания. Чтобы ускорить темпы строительства, разработана технология, которая позволяет в сжатые сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций", – отметили в пресс-службе.В прошлом году за счет федерального финансирования ленинградские строители восстановили 22 жилых дома, а также важный социальный объект - детско-юношескую спортивную школу, которая возобновила свою работу в начале 2023 года."На встрече с Александром Дрозденко заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов поблагодарил Ленобласть за активную работу и поддержал предложение после завершения всех восстановительных работ дать официальное название микрорайону "Ленинградский", – сообщили в обладминистрации.
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мариуполь, александр дрозденко, ленинградская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ситуация в днр и лнр, сво, спецоперация
Ленинградская область , Мариуполь, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Ситуация в ДНР и ЛНР, СВО, Спецоперация

Дрозденко: Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя

© Фото : пресс-службы правительства Ленинградской областиЛенобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя
Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : пресс-службы правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению подшефного микрорайона Мариуполя, который перед регионом поставил Минстрой РФ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном Телеграм-канале.
Глава региона проинспектировал ход работ в микрорайоне, который восстанавливают ленинградские строители в Мариуполе в ходе поездки в ДНР.
"Микрорайон нам достался сложный, здесь шли ожесточенные бои. Сегодня перемены налицо - и в нашем микрорайоне, и в Мариуполе в целом. Обновляются фасады домов, устанавливаются перекрытия, окна, на улицах много автомобилей, ситуация меняется к лучшему. Задача для ленинградских строителей на этот год -- полностью завершить восстановление вверенного нам микрорайона", - отметил губернатор Ленобласти.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации добавили, что подшефный Ленинградской области микрорайон Мариуполя состоит из 77 объектов капитального строительства. Из них 14 подлежат полному демонтажу.
© Фото : пресс-службы правительства Ленинградской областиЛенобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя
Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : пресс-службы правительства Ленинградской области
Ленобласть перевыполнила план по восстановлению Мариуполя
"Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где уничтожено практически все, кроме стен здания. Чтобы ускорить темпы строительства, разработана технология, которая позволяет в сжатые сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций", – отметили в пресс-службе.
В прошлом году за счет федерального финансирования ленинградские строители восстановили 22 жилых дома, а также важный социальный объект - детско-юношескую спортивную школу, которая возобновила свою работу в начале 2023 года.
"На встрече с Александром Дрозденко заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов поблагодарил Ленобласть за активную работу и поддержал предложение после завершения всех восстановительных работ дать официальное название микрорайону "Ленинградский", – сообщили в обладминистрации.
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Ленинградская областьМариупольАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Ситуация в ДНР и ЛНРСВОСпецоперация
 
 
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