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Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных - РИА Новости, 12.04.2023
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13:50 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/voennye-1864769674.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных
Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных - РИА Новости, 12.04.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей, сообщает в среду Центральное телевидение РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:50
2023-04-12T13:50
в мире
китай
си цзиньпин
гуандун
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Китайский лидер на этой неделе находится в южной провинции Гуандун, во вторник, 11 апреля, он посетил с инспекцией военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. "Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей", - заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что следует укреплять управление войсками, а также обеспечить безопасность и стабильность войск.
https://ria.ru/20230412/kitay-1864712761.html
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в мире, китай, си цзиньпин, гуандун
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Гуандун
Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер на этой неделе находится в южной провинции Гуандун, во вторник, 11 апреля, он посетил с инспекцией военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
"Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей", - заявил Си Цзиньпин.
Он добавил, что следует укреплять управление войсками, а также обеспечить безопасность и стабильность войск.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность
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