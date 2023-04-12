https://ria.ru/20230412/voennye-1864769674.html

Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных

Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных - РИА Новости, 12.04.2023

Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень подготовки военных

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей, сообщает в среду Центральное телевидение РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:50

2023-04-12T13:50

2023-04-12T13:50

в мире

китай

си цзиньпин

гуандун

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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил военным о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Китайский лидер на этой неделе находится в южной провинции Гуандун, во вторник, 11 апреля, он посетил с инспекцией военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. "Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей", - заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что следует укреплять управление войсками, а также обеспечить безопасность и стабильность войск.

https://ria.ru/20230412/kitay-1864712761.html

китай

гуандун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, си цзиньпин, гуандун