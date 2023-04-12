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Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу
Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу - РИА Новости, 12.04.2023
Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу
Страны Восточной Европы и США стремятся сократить зависимость от российского урана, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:25
2023-04-12T10:25
2023-04-12T11:06
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Страны Восточной Европы и США стремятся сократить зависимость от российского урана, сообщает Bloomberg."Некоторые АЭС в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из России, будут искать другого поставщика с 2025 года. <…>. Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива", — заявил генеральный директор национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром" Ержан Муканов.Отмечается, что по данным Всемирной ядерной ассоциации, спрос на обогащенный уран вырастет примерно на треть до 2030 года.США входят в число стран, стремящихся сократить свою зависимость от обогащенного урана из России, крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива, говорится в статье. Однако эксперты не раз заявляли о критической зависимости Соединенных Штатов от этого российского ресурса.
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цены на нефть, восточная европа, сша, россия, казатомпром, в мире
Цены на нефть, Восточная Европа, США, Россия, Казатомпром, В мире
Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу
Bloomberg сообщил о попытках Восточной Европы отказаться от поставок российского урана
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Страны Восточной Европы и США стремятся сократить зависимость от российского урана, сообщает Bloomberg
.
"Некоторые АЭС в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из России, будут искать другого поставщика с 2025 года. <…>. Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива", — заявил генеральный директор национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром" Ержан Муканов.
Отмечается, что по данным Всемирной ядерной ассоциации, спрос на обогащенный уран вырастет примерно на треть до 2030 года.
США входят в число стран, стремящихся сократить свою зависимость от обогащенного урана из России, крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива, говорится в статье. Однако эксперты не раз заявляли о критической зависимости Соединенных Штатов от этого российского ресурса.
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