https://ria.ru/20230412/uran-1864693961.html

Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу

Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу - РИА Новости, 12.04.2023

Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу

Страны Восточной Европы и США стремятся сократить зависимость от российского урана, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:25

2023-04-12T10:25

2023-04-12T11:06

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Страны Восточной Европы и США стремятся сократить зависимость от российского урана, сообщает Bloomberg."Некоторые АЭС в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из России, будут искать другого поставщика с 2025 года. <…>. Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива", — заявил генеральный директор национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром" Ержан Муканов.Отмечается, что по данным Всемирной ядерной ассоциации, спрос на обогащенный уран вырастет примерно на треть до 2030 года.США входят в число стран, стремящихся сократить свою зависимость от обогащенного урана из России, крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива, говорится в статье. Однако эксперты не раз заявляли о критической зависимости Соединенных Штатов от этого российского ресурса.

https://ria.ru/20230328/evrosoyuz-1861187787.html

восточная европа

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россия

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цены на нефть, восточная европа, сша, россия, казатомпром, в мире