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В Испании назвали число украинских военных, прошедших обучение в стране - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864823205.html
В Испании назвали число украинских военных, прошедших обучение в стране
В Испании назвали число украинских военных, прошедших обучение в стране - РИА Новости, 12.04.2023
В Испании назвали число украинских военных, прошедших обучение в стране
Более тысячи военных с Украины проходят или уже прошли обучение на территории Испании, которая не собирается прекращать поддержку Киева, заявила в среду министр РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:16
2023-04-12T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
педро санчес
алексей резников
маргарита роблес
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МАДРИД, 12 апр - РИА Новости. Более тысячи военных с Украины проходят или уже прошли обучение на территории Испании, которая не собирается прекращать поддержку Киева, заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес на пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Кроме того, Роблес заверила, что шесть испанских боевых танков Leopard 2A4, а также 20 бронетранспортеров прибудут на территорию Украины к концу этого месяца. В начале апреля министр посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии Толедо. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год. Программа курса, согласованная с Украиной, была сосредоточена на пяти направлениях: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами, сообщило министерство. В январе премьер-министр королевства Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство его страны выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Также во время своего визита на Украину он взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard. В декабре Минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html
https://ria.ru/20230412/politika-1864467760.html
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в мире, украина, россия, испания, педро санчес, алексей резников, маргарита роблес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Педро Санчес, Алексей Резников, Маргарита Роблес
В Испании назвали число украинских военных, прошедших обучение в стране

Министр обороны Роблес: тысяча украинских военных проходят или прошли обучение в Испании

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МАДРИД, 12 апр - РИА Новости. Более тысячи военных с Украины проходят или уже прошли обучение на территории Испании, которая не собирается прекращать поддержку Киева, заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес на пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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"Мы продолжим работу по обучению. Уже свыше одной тысячи украинских военных прошли и проходят обучение здесь, в Испании", - сказала она.
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Кроме того, Роблес заверила, что шесть испанских боевых танков Leopard 2A4, а также 20 бронетранспортеров прибудут на территорию Украины к концу этого месяца.
В начале апреля министр посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии Толедо. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год. Программа курса, согласованная с Украиной, была сосредоточена на пяти направлениях: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами, сообщило министерство.
В январе премьер-министр королевства Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство его страны выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Также во время своего визита на Украину он взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard.
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В декабре Минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИспанияПедро СанчесАлексей РезниковМаргарита Роблес
 
 
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