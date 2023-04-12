https://ria.ru/20230412/ukraina-1864754865.html
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях - РИА Новости, 12.04.2023
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях
Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:03
2023-04-12T13:03
2023-04-12T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В частности, по его словам, в районе Кисловки в Харьковской области лесополосы забиты техникой, личным составом, развернуты полевые кухни. "Все это говорит о том, что в этих участках местности, краснолиманском и купянском (направлениях), противник явно что-то замышляет. Сразу хочу отметить, наше командование это все видит, наносит регулярно удары по позициям, по складам боеприпасов… Противнику создает весьма большие проблемы, поскольку те накопления, которые он делает, постоянно тают", - сказал Марочко в эфире Первого канала. "На краснолиманском направлении противник очень часто пытается идти "на амбразуру" - на наши позиции. Это с точки зрения тактики и стратегии вообще никак невозможно объяснить, потому что нелогичные какие-то действия происходят. Очень настырно и напорно идут вперед украинские боевики", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230409/khranilische-1864068729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях
Марочко заявил, что Украина копит силы на Купянском и Краснолиманском направлениях