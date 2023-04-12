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В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864754865.html
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях - РИА Новости, 12.04.2023
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях
Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:03
2023-04-12T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В частности, по его словам, в районе Кисловки в Харьковской области лесополосы забиты техникой, личным составом, развернуты полевые кухни. "Все это говорит о том, что в этих участках местности, краснолиманском и купянском (направлениях), противник явно что-то замышляет. Сразу хочу отметить, наше командование это все видит, наносит регулярно удары по позициям, по складам боеприпасов… Противнику создает весьма большие проблемы, поскольку те накопления, которые он делает, постоянно тают", - сказал Марочко в эфире Первого канала. "На краснолиманском направлении противник очень часто пытается идти "на амбразуру" - на наши позиции. Это с точки зрения тактики и стратегии вообще никак невозможно объяснить, потому что нелогичные какие-то действия происходят. Очень настырно и напорно идут вперед украинские боевики", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230409/khranilische-1864068729.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях

Марочко заявил, что Украина копит силы на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В частности, по его словам, в районе Кисловки в Харьковской области лесополосы забиты техникой, личным составом, развернуты полевые кухни.
"Все это говорит о том, что в этих участках местности, краснолиманском и купянском (направлениях), противник явно что-то замышляет. Сразу хочу отметить, наше командование это все видит, наносит регулярно удары по позициям, по складам боеприпасов… Противнику создает весьма большие проблемы, поскольку те накопления, которые он делает, постоянно тают", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
"На краснолиманском направлении противник очень часто пытается идти "на амбразуру" - на наши позиции. Это с точки зрения тактики и стратегии вообще никак невозможно объяснить, потому что нелогичные какие-то действия происходят. Очень настырно и напорно идут вперед украинские боевики", - добавил эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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