https://ria.ru/20230412/ukraina-1864754865.html

В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях

В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях - РИА Новости, 12.04.2023

В ЛНР сообщили, что Украина копит силы на двух направлениях

Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:03

2023-04-12T13:03

2023-04-12T13:03

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

россия

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска накапливают силы на купянском и краснолиманском направлениях, но российские военные все видят, заявил в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В частности, по его словам, в районе Кисловки в Харьковской области лесополосы забиты техникой, личным составом, развернуты полевые кухни. "Все это говорит о том, что в этих участках местности, краснолиманском и купянском (направлениях), противник явно что-то замышляет. Сразу хочу отметить, наше командование это все видит, наносит регулярно удары по позициям, по складам боеприпасов… Противнику создает весьма большие проблемы, поскольку те накопления, которые он делает, постоянно тают", - сказал Марочко в эфире Первого канала. "На краснолиманском направлении противник очень часто пытается идти "на амбразуру" - на наши позиции. Это с точки зрения тактики и стратегии вообще никак невозможно объяснить, потому что нелогичные какие-то действия происходят. Очень настырно и напорно идут вперед украинские боевики", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230409/khranilische-1864068729.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр