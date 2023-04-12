https://ria.ru/20230412/ugroza-1864589404.html

Маятник качнулся обратно. Пентагон готовится к худшему сценарию

Маятник качнулся обратно. Пентагон готовится к худшему сценарию - РИА Новости, 12.04.2023

Маятник качнулся обратно. Пентагон готовится к худшему сценарию

"Там проходит около 50 процентов международной торговли, если Китай вторгнется на Тайвань, пострадает весь мир", — заявил глава комитета палаты представителей... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:00

2023-04-12T11:26

в мире

тайвань

сша

майкл маккол

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Давид Нармания. "Там проходит около 50 процентов международной торговли, если Китай вторгнется на Тайвань, пострадает весь мир", — заявил глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол. Поэтому Белый дом усиливает военное присутствие в регионе, тем самым лишь подливая масла в огонь. О том, как накаляется обстановка в Азии, — в материале РИА Новости."Плечом к плечу"США и Филиппины начали крупнейшие в истории обеих стран учения Balikatan-2023. Участвуют 12 200 американских военных и 5400 филиппинских. Это вдвое больше, чем в прошлом году: тогда было около девяти тысяч.Слово balikatan в переводе с тагальского — одного из основных языков на архипелаге — означает "плечом к плечу". Программа маневров предусматривает отработку операций на море, высадку десанта, боевые стрельбы, действия в городе, защиту киберпространства, тренировку авиации и многое другое. Также Вашингтон и Манила проведут командно-штабные игры, чтобы наладить взаимодействие. Учения продлятся до 28 апреля.Но этим активизация американцев в регионе не исчерпывается. Уже подписали соглашение о строительстве четырех новых баз — в дополнение к имеющимся пяти. На Филиппины впервые перебросили истребители пятого поколения F-22.Также Вашингтон усиливает альянс AUKUS, продает все больше оружия Тайбэю, размещает на Гуаме новейшие системы ПВО и ПРО. Все это ради того, чтобы повлиять на Пекин в тайваньском вопросе.И как минимум на словах американцы готовы идти до конца. "Если Китай вторгнется, эта опция (отправка ВС США на остров. — Прим. ред.) будет на повестке, это обсудят конгресс и народ", — заверил Маккол.Китайский ответПримечательно, что за день до старта американо-филиппинских учений завершились китайские маневры "Единый острый меч" в Тайваньском проливе, проходившие с 8 по 10 апреля. В основном там задействовали авиацию — 140 самолетов, включая истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6 и другие. При этом из 140 машин 80 пересекли "срединную линию" пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайбэя.Участвовал и флот — Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 20 кораблей НОАК. Впервые в акватории появился китайский авианосец "Шаньдун", поступивший на вооружение три года назад.НОАК отработала блокаду острова, захват выгодных позиций, штурм с близкого расстояния, оборону занятых рубежей, в том числе противовоздушную и противоракетную. Особое внимание уделили нанесению высокоточных ударов.По сути, маневры заблокировали Тайвань, отмечает руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский."Остров на несколько дней лишился поставок сырья, а там нет своих угля, нефти и газа, — поясняет он. — Нарушился и экспорт. Так что это очень серьезное предупреждение деловым, политическим кругам и всему населению".Политические заложникиПредыдущие учения состоялись прошлым летом — тогда НОАК запустила 12 баллистических ракет малой дальности DF-15 и гиперзвуковую DF-17. В зону действия ПВО Тайваня попали 22 самолета: 12 истребителей Су-30, восемь J-11 и два J-16.Это был ответ на визит в Тайбэй спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В Пекине эту поездку расценили как провокацию.Теперь повод похожий: глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в рамках десятидневного турне по США встретилась с формально третьим человеком в стране — Кевином Маккарти.По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, маневры стали предостережением "сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня" в сговоре с внешними силами".Повторяются события почти 30-летней давности. Тогда КНР тоже ответила учениями на визит тайваньского лидера в США. Но реакция Вашингтона была куда более резкой: 7-я ударная группировка ВМФ во главе с авианосцем "Нимиц" (CVN-68) и десантным кораблем "Белью Вуд" демонстративно пересекла пролив. С восточной стороны острова стояла еще одна плавучая авиабаза — "Индепенденс", флагман 5-й ударной группы.Теперь американцы действуют не столь размашисто. Хотя, как отмечают сотрудники Гарвардского центра китайских исследований, опасность эскалации довольно велика. И главное, поясняют они, большинство жителей Тайваня боятся стать заложниками политики Белого дома.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, тайвань, сша, майкл маккол, юрий тавровский, ноак, aukus