В Герценовском университете собрались учителя разных поколений
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаУчителя разных поколений
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
В РГПУ им. А. И. Герцена дан старт совместному проекту Всероссийского педагогического собрания и Общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", приуроченному к Году педагога и наставника.
Председатель Всероссийского педагогического собрания, член Общественного совета при Минпросвещения России Валентина Иванова открыла круглый стол: "Очень рады, что сегодня мы собрались на площадке ведущего педагогического вуза страны — Герценовского университета". Валентина Николаевна отметила, что ярким отличительная знаком мероприятия является участие в нём студентов. Среди обсуждаемых тем — патриотическое воспитание школьников и сохранение исторической памяти.
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаКруглый стол в РГПУ им. А. И. Герцена
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
Круглый стол в РГПУ им. А. И. Герцена
Приветственный адрес направила участникам круглого стола Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, отметившая большое значение становления движения ветеранов педагогического труда.
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"Символично, что первая встреча проходит именно в Герценовском университете. Потому что именно здесь, как нигде, связь поколений играет основополагающую роль в формировании личности будущего педагога. В Год педагога и наставника преемственность учительских поколений приобретает особое значение. И сегодня требуется внимание нашим учителям-ветеранам. Важно, чтобы их знания и опыт были востребованы в работе с молодыми педагогами и студентами педагогических вузов", - обратился к участникам встречи ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.
Во встрече приняли участие представители педагогического сообщества Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Вологодской области, более 20 регионов подключились ко встрече онлайн. Почётными гостями пленума стали Герой Труда, Заслуженный учитель РФ Людмила Корнилова (Саратовская область), председатель Городского совета ветеранов педагогического труда города Москвы Надежда Брагинская, вице-президент АО "Издательство "Просвещение" Виктория Копылова, учитель блокадного Ленинграда 102–летняя Надежда Строганова, председатель правления Санкт‑Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, а также ветераны педагогического труда, активисты Всероссийского педагогического собрания из более чем 25 субъектов Российской Федерации.
"Вы должны через себя пропускать тот материал, о котором вы будете говорить с детьми, они очень реагируют на то, что говорит учитель, и, если учитель фальшивит, они вас никогда не примут", — дала напутствие будущим учителям Людмила Корнилова. С докладами выступили жительницы блокадного Ленинграда Елена Тихомирова и Надежда Строганова. "Без знаний не нации, нет народа и государства", — начала свой доклад Елена Сергеевна, а ключевой идеей выступления Надежды Васильевны стало то, что воспитание мужества, стойкости и любви к родине начинается с первого класса.
В дискуссии активно принимали участие студенты вузов Санкт-Петербурга.
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаСтуденты Герценовского университета
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
Студенты Герценовского университета
Мероприятие закончилось торжественной церемонией награждения медалями "Народное признание педагогического труда".
Цикл круглых столов "Встреча учительских поколений" — совместный проект Всероссийского педагогического собрания и Общественной организации "Жители блокадного Ленинграда". Задачами проекта являются объединение усилий общественных организаций ветеранов педагогического труда в работе с молодыми учителями по патриотическому воспитанию школьников, сохранению исторической памяти и российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив по передаче уникального педагогического опыта старших поколений учителей молодым педагогам России; выявление и распространение передового опыта работы ветеранских учительских организаций страны. Проект планируется к реализации во всех федеральных округах.