https://ria.ru/20230412/ubiystvo-1864829218.html
Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге
Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге - РИА Новости, 12.04.2023
Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге
Уфимка нанесла смертельные ножевые ранения продавщице в алкомаркете, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:25
2023-04-12T16:25
2023-04-12T16:25
происшествия
россия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Уфимка нанесла смертельные ножевые ранения продавщице в алкомаркете, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в одном из магазинов Уфы, где торгуют алкоголем, покупательница с ножом напала на продавщицу. В СУСК РФ по региону рассказали, что 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине беспричинно нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице магазина два удара ножом в грудь. Один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда сотрудников полиции, а коллеги потерпевшей вызвали скорую помощь. Девушка скончалась спустя 5 дней в больнице. "В ходе допроса напавшая пояснила, что мотивом для совершения преступления явилось желание попасть в следственный изолятор, где в тот момент находилась ее близкая знакомая за причинение ножевого ранения, чтобы вместе находиться под стражей", - говорится в сообщении. Женщине предъявили обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и заключили под стражу. Вину она не признала. Кроме того, обвиняемую проверят на вменяемость, назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге
Пьяная жительница Уфы зарезала продавщицу алкомаркета, чтобы попасть в СИЗО к подруге
УФА, 12 апр - РИА Новости.
Уфимка нанесла смертельные ножевые ранения продавщице в алкомаркете, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге, сообщили
в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в одном из магазинов Уфы, где торгуют алкоголем, покупательница с ножом напала на продавщицу.
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В СУСК РФ по региону рассказали, что 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине беспричинно нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице магазина два удара ножом в грудь. Один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда сотрудников полиции, а коллеги потерпевшей вызвали скорую помощь. Девушка скончалась спустя 5 дней в больнице.
"В ходе допроса напавшая пояснила, что мотивом для совершения преступления явилось желание попасть в следственный изолятор, где в тот момент находилась ее близкая знакомая за причинение ножевого ранения, чтобы вместе находиться под стражей", - говорится в сообщении. Женщине предъявили обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и заключили под стражу. Вину она не признала.
Кроме того, обвиняемую проверят на вменяемость, назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, добавили в следственном управлении.
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