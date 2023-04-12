https://ria.ru/20230412/ubiystvo-1864829218.html

Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге

Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге - РИА Новости, 12.04.2023

Жительница Уфы убила продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге

Уфимка нанесла смертельные ножевые ранения продавщице в алкомаркете, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:25

2023-04-12T16:25

2023-04-12T16:25

происшествия

россия

уфа

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 12 апр - РИА Новости. Уфимка нанесла смертельные ножевые ранения продавщице в алкомаркете, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в одном из магазинов Уфы, где торгуют алкоголем, покупательница с ножом напала на продавщицу. В СУСК РФ по региону рассказали, что 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине беспричинно нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице магазина два удара ножом в грудь. Один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда сотрудников полиции, а коллеги потерпевшей вызвали скорую помощь. Девушка скончалась спустя 5 дней в больнице. "В ходе допроса напавшая пояснила, что мотивом для совершения преступления явилось желание попасть в следственный изолятор, где в тот момент находилась ее близкая знакомая за причинение ножевого ранения, чтобы вместе находиться под стражей", - говорится в сообщении. Женщине предъявили обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и заключили под стражу. Вину она не признала. Кроме того, обвиняемую проверят на вменяемость, назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html

https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html

россия

уфа

республика башкортостан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)