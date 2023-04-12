В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя
В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя и направили на реабилитацию в поселке Репино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Второго в этом году детеныша тюленя спасли в Выборге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Плюс один: специалисты Фонда друзей балтийской нерпы спасают второго тюлененка в специальном центре на территории "Водоканала" в Репино", - говорится в сообщении.
Тюлененка заметили жители Выборга и сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы.
"По видео и фото, которые прислали специалистам фонда местные жители, стало понятно - детеныш сильно истощен и без помощи человека не выживет. Благодаря помощи волонтеров, поздно ночью с 11 на 12 апреля тюлененка доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих", - отмечается в сообщении.
Самочка тюленя весит всего 11 килограммов. В центре ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться в естественную среду обитания. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы окажут квалифицированную помощь тюлененку.
В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.