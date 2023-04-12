https://ria.ru/20230412/tyulen-1864726897.html

В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя

В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 12.04.2023

В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя

Второго в этом году детеныша тюленя спасли в Выборге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:59

2023-04-12T11:59

2023-04-12T11:59

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общество

выборг

репино

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Второго в этом году детеныша тюленя спасли в Выборге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Плюс один: специалисты Фонда друзей балтийской нерпы спасают второго тюлененка в специальном центре на территории "Водоканала" в Репино", - говорится в сообщении. Тюлененка заметили жители Выборга и сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы. "По видео и фото, которые прислали специалистам фонда местные жители, стало понятно - детеныш сильно истощен и без помощи человека не выживет. Благодаря помощи волонтеров, поздно ночью с 11 на 12 апреля тюлененка доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих", - отмечается в сообщении. Самочка тюленя весит всего 11 килограммов. В центре ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться в естественную среду обитания. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы окажут квалифицированную помощь тюлененку. В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230412/lebedi-1864721860.html

https://ria.ru/20230410/lisitsy-1864145013.html

https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, выборг, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, россия, животные, природа