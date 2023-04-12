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В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 12.04.2023
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Хорошие новости
 
11:59 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/tyulen-1864726897.html
В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя
В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 12.04.2023
В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя
Второго в этом году детеныша тюленя спасли в Выборге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:59
2023-04-12T11:59
хорошие новости
общество
выборг
репино
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Второго в этом году детеныша тюленя спасли в Выборге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Плюс один: специалисты Фонда друзей балтийской нерпы спасают второго тюлененка в специальном центре на территории "Водоканала" в Репино", - говорится в сообщении. Тюлененка заметили жители Выборга и сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы. "По видео и фото, которые прислали специалистам фонда местные жители, стало понятно - детеныш сильно истощен и без помощи человека не выживет. Благодаря помощи волонтеров, поздно ночью с 11 на 12 апреля тюлененка доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих", - отмечается в сообщении. Самочка тюленя весит всего 11 килограммов. В центре ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться в естественную среду обитания. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы окажут квалифицированную помощь тюлененку. В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20230412/lebedi-1864721860.html
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санкт-петербург
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общество, выборг, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, россия, животные, природа
Хорошие новости, Общество, Выборг, Репино, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Россия, Животные, природа
В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя

В Выборге спасли истощенного детеныша тюленя и направили на реабилитацию в поселке Репино

© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Детеныш тюленя в Выборге
Детеныш тюленя в Выборге - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Детеныш тюленя в Выборге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Второго в этом году детеныша тюленя спасли в Выборге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Плюс один: специалисты Фонда друзей балтийской нерпы спасают второго тюлененка в специальном центре на территории "Водоканала" в Репино", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:50
Тюлененка заметили жители Выборга и сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы.
"По видео и фото, которые прислали специалистам фонда местные жители, стало понятно - детеныш сильно истощен и без помощи человека не выживет. Благодаря помощи волонтеров, поздно ночью с 11 на 12 апреля тюлененка доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих", - отмечается в сообщении.
Самочка тюленя весит всего 11 килограммов. В центре ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться в естественную среду обитания. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы окажут квалифицированную помощь тюлененку.
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В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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