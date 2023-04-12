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Недруги Турции пытаются нанести стране ущерб, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.04.2023
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17:04 12.04.2023 (обновлено: 17:05 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864853357.html
Недруги Турции пытаются нанести стране ущерб, заявил Эрдоган
Недруги Турции пытаются нанести стране ущерб, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.04.2023
Недруги Турции пытаются нанести стране ущерб, заявил Эрдоган
Недруги Турции не оставляют планов нанесения ущерба стране, пытаясь отбросить ее в развитии на 30-50 лет назад, заявил президент страны Тайип Эрдоган, его слова РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:04
2023-04-12T17:05
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Недруги Турции не оставляют планов нанесения ущерба стране, пытаясь отбросить ее в развитии на 30-50 лет назад, заявил президент страны Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu. "Настало время для единства и сплоченности во имя дальнейшего строительства безопасной, сильной и развитой Турции. Этого можно добиться при условии реализации концепции "Столетие Турции", - заявил Эрдоган, выступая в среду на открытии новой ветки столичного метрополитена AKM-Gar-Kızılay. По его словам, "недруги Турции не оставляют планов нанесения ущерба стране, пытаясь отбросить ее в развитии на 30, 50 лет назад". Эрдоган отметил, что "противники Турции без стеснения идут и на сговор с террористами, в том числе боевиками кровавой организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.)". Политик выразил уверенность, что единство властей и народа Турции позволит устранить любые преграды. Глава государства привлек далее внимание к последствиям масштабного бедствия, обрушившегося в начале февраля на ряд провинций юга и юго-востока Турции. "Власти Турции полны решимости в максимально короткие сроки устранить последствия февральских землетрясений, повысить сейсмоустойчивость городов", - заверил Эрдоган.
https://ria.ru/20230404/erdogan-1863031215.html
https://ria.ru/20230404/politika-1862655938.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Недруги Турции пытаются нанести стране ущерб, заявил Эрдоган

Эрдоган: недруги Турции пытаются нанести стране ущерб, отбросив в развитии на десятки лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Недруги Турции не оставляют планов нанесения ущерба стране, пытаясь отбросить ее в развитии на 30-50 лет назад, заявил президент страны Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.
"Настало время для единства и сплоченности во имя дальнейшего строительства безопасной, сильной и развитой Турции. Этого можно добиться при условии реализации концепции "Столетие Турции", - заявил Эрдоган, выступая в среду на открытии новой ветки столичного метрополитена AKM-Gar-Kızılay.
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По его словам, "недруги Турции не оставляют планов нанесения ущерба стране, пытаясь отбросить ее в развитии на 30, 50 лет назад".
Эрдоган отметил, что "противники Турции без стеснения идут и на сговор с террористами, в том числе боевиками кровавой организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.)".
Политик выразил уверенность, что единство властей и народа Турции позволит устранить любые преграды.
Глава государства привлек далее внимание к последствиям масштабного бедствия, обрушившегося в начале февраля на ряд провинций юга и юго-востока Турции. "Власти Турции полны решимости в максимально короткие сроки устранить последствия февральских землетрясений, повысить сейсмоустойчивость городов", - заверил Эрдоган.
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