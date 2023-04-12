https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864665339.html

Кандидат в президенты Турции Индже намерен сразу назначить посла в Сирии

Кандидат в президенты Турции Индже намерен сразу назначить посла в Сирии - РИА Новости, 12.04.2023

Кандидат в президенты Турции Индже намерен сразу назначить посла в Сирии

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что первым назначенным дипломатом в случае его прихода к власти станет посол в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:55

2023-04-12T08:55

2023-04-12T08:55

в мире

сирия

турция

мухаррем индже

башар асад

кемаль кылычдароглу

дамаск (город)

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что первым назначенным дипломатом в случае его прихода к власти станет посол в Дамаске. "Я планирую назначить посла в Сирии, если меня выберут президентом", - сказал Индже. В декабре в РФ состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ, Ирана, Сирии и Турции по сирийскому урегулированию планируется в начале мая в российской столице. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам разных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

https://ria.ru/20230412/bezhentsy-1864664550.html

сирия

турция

дамаск (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, турция, мухаррем индже, башар асад, кемаль кылычдароглу, дамаск (город)