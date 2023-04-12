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Власти ЛНР намерены снизить цены до уровня Ростовской области
Власти ЛНР намерены снизить цены до уровня Ростовской области - РИА Новости, 12.04.2023
Власти ЛНР намерены снизить цены до уровня Ростовской области
Власти Луганской Народной Республики намерены снизить цены на продукты и продовольствие до уровня Ростовской области, заявил в ходе прямой линии с жителями... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:32
2023-04-12T22:32
2023-04-12T22:32
луганская народная республика
ростовская область
москва
леонид пасечник
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общество
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики намерены снизить цены на продукты и продовольствие до уровня Ростовской области, заявил в ходе прямой линии с жителями региона врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Ранее на телеканале "Луганск 24" стартовала первая прямая линия с Пасечником, трансляция также идет в социальных сетях в его аккаунтах. Он уточнил, что на ценообразование влияет сейчас в том числе и военная ситуация. "Нами заключены уже на сегодняшний день контракты с прямыми поставщиками нам продукции без каких-либо посредников, и я уверен, что в ближайшее время цена будет продолжать снижаться. Задача стоит такая, чтобы мы вышли на уровень ценообразования и цен Ростовской области", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20230405/tseny-1863226798.html
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луганская народная республика, ростовская область, москва, леонид пасечник, россия, общество
Луганская Народная Республика, Ростовская область, Москва, Леонид Пасечник, Россия, Общество
Власти ЛНР намерены снизить цены до уровня Ростовской области
Пасечник: ЛНР будет бороться с продажей товаров и продуктов по завышенным ценам